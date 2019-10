KITA semua tahu nama-nama penjelajah barat seperti Marco Polo, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, Columbus dan lainnya yang telah memasukkan nama mereka dalam sejarah eksplorasi laut.

Ketika masih kecil di sekolah dasar dan menengah, guru-guru kita memberi tahu tentang kontribusi dan partisipasi penting mereka dalam membangun “Peradaban Barat dan Dunia yang Hebat”.

Mereka memberi tahu kita tentang Marco Polo dan petualangannya di China, Vasco da Gama dan keberhasilannya dalam membangun rute laut dari Eropa ke India melalui Cape of Good Hope Afrika, Columbus dan bagaimana ia menemukan Amerika dan lain sebagainya. Tetapi mereka jarang memberi tahu kita tentang bagian timur penjelajah yang membuat sejarah sebelum yang lain melakukannya.

Dilansir dari Mvslim, Senin (22/7/2019), nama-nama seperti Ibnu Batutah, Ibnu Majid, Syamsuddin Abu Abdullah al-Moqaddasi, Ibn Fudhlan, Ibn Jubair, Abu Bakr Kedua (Raja Mali), Piri Reyes dan banyak penjelajah Muslim lainnya tidak pernah disebutkan sampai kita kenal nama-nama mereka di universitas dan menemukan betapa pentingnya Islam dalam membangun peradaban dunia.

Salah satu tokoh yang menarik perhatian di dunia penjelajah laut dan penjelajah adalah Laksamana Muslim Zheng He. Zheng He, orang yang menemukan Amerika sebelum Columbus melakukannya. Ia dilahirkan pada akhir abad ke-14, di sebuah kota kecil di wilayah Yunnan dari keluarga Hui, yang merupakan kelompok etnis Tionghoa Muslim. Nama kelahirannya adalah 'Ma He'. Di China mereka menggunakan "Ma" sebagai nama pendek untuk "Muhammad".

Keluarganya mengaku sebagai keturunan gubernur Mongolia di Yunnan atau dari Raja Mohammed dari Bukhara. Dibesarkan sebagai seorang Muslim, Ma He belajar ajaran Islam dan menghafal Alquran sejak usia dini. Ayah dan kakeknya menyelesaikan ziarah mereka ke Mekah. Mereka memiliki dampak besar pada pendidikannya dan di bawah pengaruh mereka bahwa Ma He muda akan mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentang dunia luar.

Perjalanan yang dilakukan kakek dan ayahnya akan berkontribusi banyak bagi pendidikannya. Selain dari pendidikan agamanya, Ma He alias Zheng He dibesarkan dalam keluarga di mana berbicara bahasa Arab dan China adalah sesuatu yang jelas. Itu berarti kedua bahasa itu adalah bahasa ibunya. Dia ingin tahu segalanya tentang negara-negara yang secara geografis terletak di sebelah barat China. Ia mempelajari bahasa, agama, tradisi, sejarah, dan geografi mereka.

Ketika Ma He berusia 10 tahun, pasukan Dinasti Ming menangkapnya saat penggerebekan militer di Yunnan. Mereka membawanya ke Nanjing dan di sana ia melakukan pelatihan militer. Setelah itu, mereka membawanya ke Beijing untuk melayani Zhu Di, Pangeran Yan dan putra ke-4 dari kaisar pendiri Dinasti Ming. Berkat kemampuan, kesetiaan, kejujuran, integritas dan kecemerlangannya, Ma He menjadi sahabat dan pengawal pribadi pangeran muda. Selama waktu dan periode inilah kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan Ma He menjadi terlihat. Setelah semua kampanye dan pertempuran yang dipimpinnya dan diperjuangkan pihak Pangeran Zhu Di selama 4 tahun, Ma He menjadi komandan militer paling kuat di Cina. Ketika Pangeran Zhu Di menjadi Kaisar Dinasti Ming yang baru, ia memutuskan untuk menghargai semua perwira dan pejabat yang mendukungnya. Ma He adalah salah satunya. Pada 1404, Kaisar baru menghadiahinya sebagai "komando tertinggi Badan Rumah Tangga Kekaisaran". Zhu Di juga memutuskan untuk mengubah nama Ma dan memberinya gelar barunya: Zheng. Itu adalah cara Zhu Di untuk berterima kasih kepadanya atas semua yang dia lakukan dan sebagai simbol kehormatan kekaisaran. Sejak saat itu Ma He menjadi 'Zheng He'. Diskusi politik yang ia lakukan dengan Zhu Di, pengalaman militer yang ia lakukan, hubungannya dengan orang-orang berpengetahuan, berdagang dengan pedagang dan semua kemampuan yang ia kembangkan di masa kecilnya hanya akan membuka pintu dan cakrawala baru baginya: menjelajahi dunia. Kaisar memilihnya sebagai komandan ideal untuk pelayaran besar ke arah barat. Setelah ia menjadi komandan paling kuat di Tiongkok, ia menjadi penjelajah maritim terhebat di Tiongkok. Laksamana Zheng He, menjadi gelar barunya. Zhu Di menganggap Zheng He bertanggung jawab atas semua urusan maritim. Zheng He mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati sebelum dia menyelesaikan misinya sebagai penjelajah. Dia membuat beberapa studi terperinci tentang peta angkatan laut yang ada, navigasi astro, kalender timur dan barat, astronomi, geografi, ilmu kelautan, uji coba, pembuatan kapal dan perbaikan. Dari 1405 hingga 1433, Zheng He memimpin 7 ekspedisi maritim yang hebat. Dia melintasi lautan dan lautan besar beberapa kali. Dari Laut China Selatan ke pantai timur Afrika, melewati Samudera Hindia, Teluk Persia, dan Laut Merah. Dia mengunjungi lebih dari 30 negara Asia dan Afrika dan belajar banyak tentang budaya dan kepercayaan mereka. Ada kemungkinan bahwa selama salah satu ekspedisinya ia menyelesaikan haji ke Mekah. Zheng He bukan satu-satunya Muslim dalam ekspedisi itu. Penasihat dan penerjemah yang bepergian bersamanya, seperti Ma Huan sama seperti dia, Muslim China. Armada pertama yang diperintahkan Zheng He termasuk 27.870 orang di 317 kapal, termasuk pelaut, juru tulis, juru bahasa, tentara, pengrajin, dokter, dan ahli meteorologi. Dia sedang dalam perjalanan ke Vietnam, Sri Lanka, Filipina, Jawa dan Sumatra. Kapal-kapal yang diperintahkan Zengh He memiliki panjang hingga 440 kaki (137,2 m) panjang dan 186 melintang, mampu mengangkut lebih dari seribu penumpang serta sejumlah besar kargo dengan produk-produk seperti barang-barang porselen, emas dan perak, kapas, tembaga dan barang-barang sutra . Kapal-kapal itu beberapa kali ukuran kapal Columbus yang melintasi Atlantik dan beberapa kali lebih besar dari kapal kayu lainnya yang pernah tercatat dalam sejarah. Perjalanan Cheng Ho yang paling spektakuler dan penting adalah yang keempat dengan 30.000 pasukannya, yaitu ke Arab (melalui Hormuz, Aden dan Laut Merah). Ketika dia tiba di Saudi, 19 negara mengirim duta besar untuk naik kapal Zheng He dengan hadiah untuk Kaisar Zhu Di. Setelah perjalanannya ke Arab, ia melakukan perjalanan ke pantai timur Afrika dan mungkin mencapai Mozambik. Setelah kematian Kaisar Zhu Di pada tahun 1424, Kaisar baru (Hongxi), segera menghentikan semua ekspedisi maritim. China menjadi negara yang terisolasi sendiri selama 100 tahun mendatang. Zheng He diangkat sebagai komandan pelabuhan di Nanking dan menerima perintah untuk membubarkan pasukannya. Zheng He memilih dengan dukungan Xuande, yang telah berhasil Hongxi, untuk menghidupkan kembali ekspedisinya. Pada perjalanannya yang ke-7 dan terakhir pada tahun 1433 (ketika ia menjadi 60 tahun), Zheng He mengunjungi kembali Teluk Persia, Laut Merah dan Afrika dan meninggal di India dalam perjalanannya kembali. Juga terbukti bahwa Zheng He menemukan Amerika dan Australia dalam salah satu perjalanannya sebelum Columbus melakukannya. Dan dia juga mencapai pantai timur Afrika dan berlayar dari Tanjung Harapan ke Kepulauan Tanjung Verde sebelum Marco Polo melakukannya. Setiap kali Zheng He mencapai suatu negara, ia berlayar kembali ke China dengan produk-produk eksotis seperti gading, unta, emas, dan barang-barang lainnya. Semua ekspedisi itu mengirim satu pesan ke dunia: China adalah negara adidaya ekonomi dan politik. Tapi Zheng He menambahkan satu hal penting dalam perjalanannya: memanggil orang ke Islam. Dengan penasihat Muslimnya, Zheng He mengundang orang-orang lokal untuk memeluk Islam ke mana pun mereka pergi. Di pulau-pulau Indonesia di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lainnya, komunitas Muslim kecil telah dipasang sebelum mereka bertemu Zheng He. Penyebaran pesan Islam di Asia Tenggara dimulai beberapa tahun yang lalu berkat pedagang Arab dan India. Zheng He secara aktif mendukung pertumbuhan Islam yang berkelanjutan di bidang-bidang ini. Untuk memfasilitasi penyebaran Islam dengan cepat di Asia Tenggara, Zheng He mendirikan komunitas Muslim China di Palembang, Jawa, Semenanjung Melayu, dan Filipina. Tugas mereka adalah menyebarkan islam di sekitar daerah itu untuk membangun masjid dan menyediakan layanan sosial lainnya yang dibutuhkan komunitas Muslim setempat. Setelah kematiannya, Muslim China di Asia Tenggara melanjutkan pekerjaan Zheng He dengan berbagai cara. Ini membawa lebih banyak orang ke Islam di Asia Tenggara dan memperkuat komunitas Muslim yang berkembang di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan wilayah Asia Tenggara yang lengkap ini. Kesimpulan: Zheng He, penjelajah maritim terhebat China, tidak hanya kebanggaan sejarah Tiongkok, tetapi juga pahlawan yang sangat unik dalam sejarah peradaban Islam.