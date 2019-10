Awal bulan ini, aktris cantik Ratna Galih dan keluarganya tengah berbahagia. Mereka sukses menjalani program bayi tabung hingga berhasil membuatnya dikaruniai bayi kembar yang berbeda jenis kelamin.

Bayi kembar itu bernama Shelma Aisyah Sawkani dan Shaldy Ararya Sawkani. Keduanya merupakan berkah bagi Ratna Galih dan suaminya.

Sebelumnya Ratna telah memiliki tiga anak laki-laki, pada kehamilan kali ini ia tetap merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ratna Galih pun membagikan beberapa foto kedua buah hatinya yang menggemaskan itu. Berikut beberapa potret lucu yang telah Okezone rangkum, Senin (22/07/2019).

1. Sesi foto Islami

Dalam foto itu, kedua buah hatinya tengah mengikuti sesi foto yang begitu menggemaskan. Bayi kembar yang lucu itu mengenakan outfit dengan tema Islami. Mereka berpose gemas seperti sedang membaca Alquran.

Ratna berharap hal itu sesuai dengan harapannya agar kelak Al dan El bisa menjadi anak soleh dan solehah serta senantiasa berpegangan teguh pada Quran dan Hadis. Ia juga berharap agar kedua buah hatinya itu bisa menjadi penghafal Alquran.

2. Foto di kasur bayi

Dalam unggahan foto ini, terlihat kedua anaknya tengah berbaring dengan tenang di sebuah kasur bayi lucu yang berwarna ungu. Keduanya terlihat begitu lucu dan menggemaskan.

3. Foto berpose lucu

Dalam caption foto itu, Ratna terlihat begitu bersyukur akan kenikmatan yang diberikan oleh sang pencipta, Allah SWT. Ia juga membagikan beberapa tips agar mendapatkan anak kembar.

Ia mengatakan untuk dapat memiliki anak kembar, orang tersebut harus selalu ikhtiar, berdoa serta terus berpikir positif kepada Allah SWT.

Dalam postingannya Ratna mengatakan, "My little babies.. u complete me.. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini.. sampe detik ini masih suka banget liatin mereka pas tidur, dan kaya masih percaya ga percaya.. Masha Allah nikmat banget.. banyak banget yg nanya tips supaya dapet anak kembar.

Ikhtiar, berdoa, dan husnudzon sama Allah. Insya Allah doa kita dijabah.

"Aku juga berdoa dan ikhtiar sampai 6 tahun, dapat bonus 3 anak laki (madiba, benjamin, dan shaldy) betapa Allah Maha mengabulkan doa kita bahkan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Intinya tak boleh patah semangat dan bersyukur selalu," terang Ratna Galih dalam Instagramnya.

"Pernah dengar kan, kalau kita bersyukur Insya Allah, Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Ilmu agama aku masih dangkal tapi selalu yakin dan tahu kalau Allah itu Maha Baik dan bisa aku rasakan di dalam hidupku. Betapa baiknya Allah sama hamba-Nya," lanjut Ratna Galih.

Okezoners, berikut ini beberapa doa agar diberikan anak kembar yang telah Okezone rangkum: 1. Membaca surat Al Furqan “Robbana hablana min azqajinaa wa zurriyatina qurrota’ayunin, waj’alna lil muttaqiina imama.” Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerakanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 74). 2. Membaca doa Nabi Zakariyah AS di surat Ali Imran “Rabbi hablii min-ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’uddu’a.” Artinya: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.” (QS Ali ‘Imran:38) 3. Membaca doa Zakariyah AS di surat Al-Anbiya’ “Rabbi la tadzarnii fardan wa anta khairal waaritisiin.” Artinya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris yang paling baik.” (QS Al Anbiya’: 89) 4. Membaca doa Nabi Ibrahim AS “Rabbi hablii min ash-shalihiin.” Artinya: “Ya Tuhanku, ahugerakanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (As shaffat:100) 5. Membaca salah satu Asma’ul Husna: Ya Mushowwir Setiap selesai habis salat atau disaat waktu senggang, usahakan untuk membaca asmaul husna 'Al Mushowwir' sebanyak 100x. Artinya adalah “Yang Maha Menciptakan segala Bentuk dan Rupa” “Huwa allaahu alkhaaliqu albaari-u almushawwiru lahu al-asmaau alhusnaa yusabbihu lahu maa fii alssamaawaati waal-ardhi wahuwa al’aziizu alhakiimu.” Artinya: "Dia-lah Allah Pencipta, Pencipta, Maha membentuk rupa tersebut; Nya adalah nama yang paling baik; apa yang ada di langit dan bumi menyatakan kemuliaan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Hasyr : 24) 6. Beristighfar 71 kali Doa agar cepat hamil juga dilakukan dengan memperbanyak istighfar. Bacalah istighfar “Astagfirullah” sebanyak 71 kali ketika sujud atau sehabis salat. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesuakarannya, dan memberi rezeki tanpa diguga-duga.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i) 7. Membaca doa minta keturunan Setelah membaca istighfar, lanjutkan dengan membaca doa meminta keturunan. Berikut doanya: “Allahummarzuqni waladan liusammihi bismi nabiyyika muhammad sholallohu alaihi wa alaihi” Artinya: "Ya allah karuniakan kepada keturunanku agar aku dapat menemaninya dengan nama Nabi Muhammad SAW.”