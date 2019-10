Masyarakat masih dibuat khawatir dengan pernyataan kode E di komposisi makanan yang berarti mengandung babi atau bahan bersifat haram lainnya. Kasus ini sempat menyeret produk permen yang menyantumkan E110.

Tapi, apakah kode E tersebut mengisyaratkan kandungan babi atau bahan haram lainnya yang dilarang dikonsumsi umat Islam?

Mengacu pada postingan @halalindonesia yang merupakan akun Instagram resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kode E pada makanan kemasan tidak berarti babi.

Kode E yang diikuti dengan tiga digit angka merupakan pengkodean yang diberikan kepada kelompok bahan tambahan pangan (di antaranya adalah emulsifier). Dengan demikian, kode E bukan pengkodean bahan haram, tapi kode bahan tambahan pangan.

Lebih jauh tentang kode E dalam kemasan makanan

Pada sistem pengkodean, yang dipertimbangkan adalah kelompok senyawa bahan (berdasar senyawa kimia) dan fungsinya pada pangan olahan. Jadi, sama sekali tidak membedakan asal usul atau sumber bahan di dalam kelompok tersebut.

Dengan demikian, emulsifier E 471 misalnya, merupakan campuran senyawa ester mono gliserida dan digliserida yang memang berasal dari lemak atau minyak. Namun, E 471 dapat berasal dari minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed, atau minyak-minyak yang lainnya yang termasuk lemak hewani seperti lemak ayam, lemak sapi, bahkan lemak babi.

MUI pastikan komposisi makanan ditelaah dengan ketat. Produk bersetifikat halal MUI yang mengandung emulsifier atau kelompok bahan tambahan pangan lain yang terdapat pada daftar kode bahan tambahan pangan (kode E) dapat dipastikan bahwa sumber bahan tambahan pangan tersebut berasal dari sumber halal.

Anda juga mesti tahu, suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal MUI artinya telah ditetapkan atau difatwakan sebagai produk halal oleh Komisi Fatwa MUI dan telah melalui pemeriksaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong proses, dan juga fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk itu dengan seksama.

Tetapi intinya, kode E yang ada kemungkinan bersumber dari hewan, tidak otomatis berasal dari babi. Harus ada sekelompok ahli yang bisa memastikan bahwa bahan-bahan tersebut apakah halal atau haram. Aktivitas itu yang kemudian dilakukan Lembaga Pengakajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Makna kode E di produk makanan kemasan

E 100 adalah curcumin yang merupakan ekstrak kunyit yang berfungsi sebagia pewarna (halal)

E 110 adalah sunset yellow yang merupakan pewarna terutama bagi produk-produk fermentasi yang mendapat perlakuan panas (halal)

E 120 adalah cochineal yang juga merupakan pewarna merah alami yang berasal dari sebuah serangga yang dalam keadaan bunting yang sebenarnya adalah carminic acid. Kehalalannya sangat tergantung wujudnya. Jika cair sangat tergantung pelarut yang digunakan.

E 140 adalah chlorophyl, pewarna hijau alami yang bisa berasal dari bayam, rumput, dan tanaman lain. Proses ekstraksinya bisa menggynakan pelarut tertentu termasuk etanol. Jika cair, kehalalannya sangat ditentukan sisa pelarut etanol yang terdapat di dalam produk tersbeut. Tetapi jika berbentuk bubuk, kehalalannya sangat ditentukan oleh bahan tambahan lain di sampil klorofilnya.

E 141 adalah copper co,plexes of chlorophyl and chlorophyllins halal dengan catatan sama dengan E 140.

E 153 adalah carbon black yang bisa berasal dari tanaman atau tulang hewan (bisa saja dari hewan yang tidak halal seperti babi atau hewan sapi, kerbau, yacht, yang tidak disembelih secara Islam).

E 210 adalah calcium sorbat (halal), E 213 adalah potasium benzoate(halal), E 214 adalah calcium benzoate (halal) E 216 adalah ethyl 4-hydroxybenzoate (halal), E 234 adalah 2- (thyazol-4-yzl) benzimidazole (halal), E 252 adalah sodium nitrate (halal), E 270 adalah calcium acetate (halal), E 280 adalah proponic acid (halal), E 325 adalah sodium lactate (syubhat, tergantung dari media fermentasi asam laktat yang digunakan), E 326 adalah potasium laktat (sda), E 327 calcium lactate (sda), E 337 (potasium sodium L-(+)-tartrate atau sodium potasium tartrate (halal).

E 422 adalah glycerol, hasil samping produksi sabun, sehingga harus dipastikan sumber asam lemaknya yang bisa saja hewan (mungkin saja babi) atau tanaman, atau dari propilen (halal).

E 430 adalah polioksietilen stearat, E 431 adalah polyoksietilen (40) stearate harus dipastikan sumber asam stearatnya (hewani atau tanaman).

E 432 adalah polioksietilen (20) sorbitan monolaurate (sumbernya bisa hewan atau tanaman), E 433 polyoksietilen (20) sorbitan mono oleat, E 434 adalah polioksietilen (20) sorbitan monopalmitate, E 435 Polioksietilen (20) sorbitan monostearat, E 436 polioksietilen (20) sorbitan trsitearate. E 470 sodium, potasium, dan calsium of fatty acid, E 471 mono dan digliserida, E 472 acetylated mono dan disgleserida, E 473 sucrose esters of fatty acid, E 474 sucroglyceride, E 477 propilen glikol ester of fatty acid, E 478 lactilated fatty acid esters of glycerol and propane -1,2-diol, E 481 sodium stearoyl-2-lactylate, E 482 calcium stearoyl-2-lactilate, E 483 stearyl tatrate, E 491 sorbitan monostearate, E 492 sorbitan tristearate, E 493 sorbitan monolaurate, E 494 sorbitan mono-oleate, E 495 sorbitan monopalmitae, E 570 stearic acid, E 572 magnesium stearate, palmitat) nya maka statusnya menjadi syubhat karena ada kemungkinan dari bahan yang haram (bisa dari lemak babi, bisa dari lemak hewani lain, atau lemak nabati).

E 440 adalah amidated pectin (halal).

E 542 edible bone phosphate (berasal dari tulang hewan sehingga ada kemungkinan dari babi).

E 631 adalah sodium 5-inosinate (syubhat, dapat dihasilkan dari ekstrak daging).

E 635 sodium 5-ribonukleotida (syubhat tergantung dari media fermentasi yang digunakan).

E 904 adalah shellac (halal).