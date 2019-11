Abu lahab merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW yang sangat menentang dakwah Rasulullah pada saat itu. Berbagai cara dilakukan Abu Lahab untuk menghambat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan menikahkan putra Abu Lahab dengan putri Nabi Muhammad SAW.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul oleh Allah SWT, kedua putri Nabi Muhammad dinikahi oleh putra-putra Abu jahal. Ruqayyah binti Muhammad dinikahi oleh Utbah bin Abu Jahal. Sedangkan Ummu Kultsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab.

Namun rupanya pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Rumah tangga kedua putri Nabi Muhammad dilanda banyak masalah. "Nah inilah yang diharapkan oleh Abu Lahab, Nabi akan sibuk dengan urusan rumah tangga putrinya sehingga dakwah yang dilakukan terhambat," ujar Ustadz Najmi Fathoni

Selain itu Abu Lahab juga berniat untuk mempermalukan Rasulullah SAW beserta keluarga dengan cara kedua putranya menceraikan kedua putrinya Rasulullah. Ini menjadi cobaan berat bagi Rasulullah. Meski dizalimi oleh pamannya sendiri, Rasulullah tetap sabar dan tabah menghadapinya.

Berkat ketabahaan beliau, Allah Memberikan hukuman kepada Abu Lahab, Seperti yang terdapat dalam Surat Al-Lahab. Surat tersebut membicarakan Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah dan balasan baginya berupa neraka yang apinya bergejolak.

Abu Lahab pun menyuruh kepada putranya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah. Keduanya pun menceraikan putri Rasulullah sebelum mencampurinya. Maka dari itu Allah menurunkan Surat Al-Lahab sebagai risalah untuk Abu Lahab. Sesungguhnya perceraian dua putri Rasulullah dengan putra-putra Abu Lahab justru berdampak baik untuk keturunan Rasulullah SAW. Allah SWT justru memberikan suami baru yang jauh lebih baik dari putra-putra Abu Lahab. Setelah berpisah, Ruqayyah menikah dengan sahabat Rasulullah. "Justru Ruqayyah akhirnya menikah dengan sahabat yang saleh, yaitu Ustman bin Affan," terang Ustadz Najmi. Oleh karena itu tak perlu bersedih jika terpaksa bercerai dalam pernikahan yang penuh kemungkaran. Insya Allah, Allah SWT akan mengganti dengan suami yang lebih baik dan saleh.