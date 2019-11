View this post on Instagram

Assalamu alaikum #SahabatReligi . Demi mendapatkan perspektif bagaimana pelayanan haji tahun ini yang murni berasal dari jemaah, Menteri Agama blusukan. Mencoba "Bus Salawat" mulai dari hotel sampai terminal area Masjidil Haram, jadi cara Menag serap aspirasi jemaah haji. Uniknya, Menteri Agama blusukan hanya didampingi seorang ajudan yang ditugasi merekam aktifitasnya, itupun hanya melalu gawai. Mau tahu lebih lengkapnya, yuk kita lihat video berikut, check this out.