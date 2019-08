View this post on Instagram

Lempar jumroh hari ke dua... aman nyaman walaupun banyak tata tertib Sebagian besar nafar awal Dan ada juga nafar tsani yaitu melontar lagi besok... baru kembali ke mekkah

