Suami ideal itu bisa mewujudkan permintaan isterinya Dan isteri yang ideal itu yang tidak banyak permintaannya 😅 Isteri yang baik adalah isteri yang siap diajak menderita Suami yang baik adalah yang tidak akan membiarkan isterinya menderita 🤣🤣🤣 Hai jomblo fi sabilillah kapan nikah? #santrikeren #ponpesoraaji #aswaja #ahlussunnahwaljamaah #gusmiftah #jomblofisabilillah #jomblohappy #nikah #nikahbarokah #nikahyuk