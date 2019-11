Ayana Jihye Moon atau akrab disapa Ayana Moon adalah selebgram, sekaligus model berdarah Korea yang cukup dikenal di Indonesia. Nama dan wajahnya yang cantik sudah tidak asing lagi, membuat Ayana menjadi idola para hijabers, khususnya di Indonesia.

Berawal dari hobi membaca dan mempelajari hal-hal yang berbau Timur Tengah, membuat Ayana Moon mulai tertarik pada ajaran Islam sejak masih kecil. Mantan personel girlband F-VE Dolls atau 5 Dolls ini, perlahan mulai menjadi mualaf.

Sebagai agama yang minoritas, Ayana Moon adalah satu-satunya muslimah di keluarganya. Meski keputusannya untuk pindah agama cukup berani, namun orangtua dan keluarganya dapat menerima keputusan Ayana dengan baik, sehingga hubungan mereka tetap harmonis.

Walau baru beberapa tahun berhijrah, pakaian yang selalu dikenakan Ayana Moon jadi bagian inspirasi berbusana bagi Muslimah. Model-model hijab Ayana juga selalu menjadi sorotan, loh.

Nah, berikut ini beberapa foto out of the day (OOTD) ala Ayana Moon yang tampil cantik memesona dan pastinya tetap sopan, ya.

1. Menggunakan Long Dress Bunga-bunga





Long dress warna peach dengan motif bunga-bunga, dipadukan dengan kaos putih dan hijab pink, sangat cocok dengan Ayana yang cantik. Mengenakan pakaian ini dia nampak lebih segar, dan ceria. OOTD Ayana Moon satu ini bisa kamu tiru, loh. Tetap memesona walau dengan kostum sederhana.

2. Perpaduan pashmina abu-abu dan gamis biru muda, sangat serasi dikenakan Ayana serta model pakaiannya pun kekinian. Meski begitu, Ayana tetap tampil sopan dengan hijab syari-nya. Anda juga bisa meniru pakaian hijabers asal Korea ini. Cocok dikenakan untuk acara pesta atau hadir mengisi kajian. 3. Tampil dengan warna merah membuat gaya Ayana semakin menawan, ya. Dress merah dipadukan dengan hijab marun memang paduan yang cocok, membuat penampilannya semakin meriah. Kali ini Ayana membiarkan hijab segi empatnya terurai menutupi dada. 4. Long dress hitam dan hijab putih polos, serta memakai flat shoes warna krem juga tidak kalah menarik. Gaya ootd Ayana yang satu ini terlihat lebih simpel. Anda bisa mencotohnya untuk dikenakan sehari-hari, meski nampak sederhana warna hitam akan menciptakan kesan lebih elegan. 5. Apapun yang dikenakan Ayana Moon selalu menarik perhatian, loh. Setelan kaos dan rok abu-abu, hijab dan sepatu putih, menjadikan OOTD Ayana satu ini sporty. Artis Korea ini membuktikan, meski kini dia berhijab tak menghalangi untuk tetap tampil fashionable.