Pengaruh teknologi membawa perubahan besar pada kehidupan manusia. Arus informasi yang tiada henti membuat kita tidak bisa lagi menyaring berita. Berita masuk ke kehidupan manusia tanpa henti, dan tak lagi mengenal waktu. Hal ini membuat manusia menjadi lebih mudah bosan. Kita selalu menginginkan hal baru, dengan tempo yang lebih cepat dan lebih masif.

Lina Sukijo, desainer busana Syari asal Batam yang juga dikenal dengan nama Madinah Syari ini memiliki perhatian khusus terhadap fenomena arus informasi ini. Desainer busana syari premium yang telah berkarya sejak tahun 2008 ini menggelar peragaan busana dengan tema Fashionaxy 3.0: The Newspaper. Show tunggalnya kali ini telah dilangsungkan di Four Points by Sheraton, Makassar, Minggu 25 Agustus 2019.

Menurut desainer yang telah memamerkan karyanya di berbagai panggung bergengsi seperti Dubai Modest Fashion Week, eksistensi koran cetak sebagai media informasi telah digeser oleh media online maupun sosial media.

Melalui show ini, Lina ingin mengapresiasi kiprah media cetak dan kontribusinya bagi banyak orang. Show ini menggambarkan kejayaan surat kabar yang dituangkan dalam karya fashion syari premiumnya dan juga sebagai refleksi perjalanan Lina Sukijo dalam empat segmen berbeda dengan total lebih dari 40 koleksi.

“Melalui fashion show Fashionaxy 3.0: The Newspaper ini, saya mengajak pecinta fashion untuk bersama-sama mengapresiasi kiprah media cetak lewat 45 karya yang saya tampilkan. Di sini saya menghadirkan berbagai hasil karya printing yang dikombinasikan dengan lukisan-lukisan sebagai pemanis sekaligus dilengkapi logo Lina Sukijo yang khas,” terangnya.

Sejak terjun dalam industri fashion pada 2008 lalu, Lina Sukijo memang dikenal unggul dengan desain busana syari-nya yang berkarakter. Selain gaya pleats atau lipit, Lina juga kerap menyuguhkan desain-desain bernuansa bold dan glamour, bertaburkan kristal Swarovski dan zipper YKK.

Seiring berjalannya waktu, Lina juga mengeluarkan koleksi bertemakan sporty, basic, hingga prints. Berkat komitmennya mengedepankan kualitas dan inovasi, Lina berhasil menempatkan diri sebagai brand premium syari di Indonesia maupun dunia. Kepada Okezone, Lina mengungkapkan alasannya memilih Makassar sebagai lokasi show tunggalnya kali ini. Selidik punya selidik, ia ternyata telah memiliki banyak konsumen loyal di kota Angin Mamiri dan sekitarnya. "Show tunggal saya bukan pertama kalinya di Indonesia namun yang pertama di Makassar. Saya mengapresiasi kota ini karena memiliki banyak reseller di Makassar, Gorontalo, Toraja, Kolaka, Sidrap dan sejumlah daerah di pulau Sulawesi. Event Fashionaxy 3.0: The Newspaper ini adalah persembahan khusus dari saya untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi yang sangat fashionable,” ungkapnya Event ini menjadi lebih spesial dengan kehadiran penyanyi Virgoun sebagai bintang tamu dan deretan wanita hebat lokal dan nasional sebagai muse termasuk Yuke Sri Rahayu selaku Direktur Akses Perbankan BEKRAF, Hj Hamsiah Iksan, SE (Ketua Dekranasda Jeneponto & Ibu Bupati Jeneponto), Hj. Suraida Hatta (Ketua Dekranasda Maros & Ibu Bupati Maros), DR IR Hj Majdah M Zain, M.Si (Rektor Universitas Islam Makassar), Maya Erina Santi (Selebgram), Andi Anti Aka (Chairwoman Jameela Hijab Community), Nurhana Rezky Hasanuddin (Anggota Dekranasda Sulawesi Selatan) dan Hj Ainun Jariah (Owner Balla Kanrejawa Jaya). Mereka tampil gemilang bersama dengan 14 Top Model dari Indonesia. Franka Soeria sebagai co-founder Modest Fashion Weeks dan #Markamarie mengemukakan dukungannya terhadap show Lina Sukijo. "Lina adalah desainer syari yang konsisten berkarya dan telah mengikuti Modest Fashion Weeks selama 3 kali baik di Dubai maupun Jakarta. Koleksi Syari Lina selalu berhasil memukau pencinta fashion internasional. Lina tak henti berinovasi dan menyajikan koleksi yang berkarakter dengan kualitas prima. Sehingga syari yang disajikannya terlihat berbeda", tukasnya.