Aku dan Dia . . . One of the bestest journeys of my life. An experience that breaks you and makes you. Humbling oneself to understand that we are no where near capable of controlling anything at all. Realising all that is, is simply by the grace and mercy of Allah. The journey of finding faith through brutally honest conversations... between me and my Maker. . . . Salah satu perjalanan terbaik dalam hidupku. Pengalaman yang menghancurkan rasa kesaya2an dan membangun pemahaman bahwa ada Dzat yang sungguh tak tertandingi. Mengkerdilkan diri untuk tau siapa diri ini dan siapa Rabb yang mengendalikan semuanya. Perjalanan mengasah “iman”, perjalanan mencari “ilmu”, perjalanan “qolbu”...perjalanan penuh perbincangan... antara aku dan Dia. . . . Semoga semua yang ingin naik Haji segera diundang Allah Ta’ala.🤲🏼🤲🏼🤲🏼 Dan bagi yang muda jangan ditunda2. Sekeren dan seindah itu. 🕋✨ #doa