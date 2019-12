Kompetisi membaca Alquran rupanya tak hanya dilakukan di negara-negara mayoritas muslim saja. Namun ternyata beberapa negara lainnya pun melakukan hal serupa. Misalnya di Boston, Amerika Serikat.

Dilansir dari About Islam, kompetisi membaca Alquran kali ini dilakukan yang ke empat kalinya. Para peserta yang ikut adalah anak-anak dan remaja Muslim di Islamic Center of Boston.

New England Qira’atul Quran Competition (NEQQC) biasa diadakan di Masjid Wayland, Amerika Serikat. Diselenggarakan oleh Helping Hand for Relief and Development (HHRD USA),Islamic Circle of North America (ICNA), Young Muslims Massachusetts Chapter (YM) dan Islamic Center of Boston.

Meski minoritas, namun anak-anak muslim di daerah ini begitu menarik simpati mereka. Para peserta lomba membaca Alquran berasal dari daerah New England, New Jersey, dan New York. Rata-rata usia peserta yang sudah mahir membaca Alquran adalah 6 tahun ke atas. Para peserta telihat khusyuk berlatih membaca Alquran dengan baik agar mampu bersaing dengan peserta lainnya. Alquran sendiri adalah kitab suci umat Islam. Ini merupakan bentuk wahyu dari Allah. Alquran bahasa Arab sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Namun tetap saja tulisan bahasa arab yang selalu dianggap lebih bermakna. Oleh karena itu umat Muslim suka membaca Alquran dalam bahasa Arab. Selain membacanya, menghapal Alquran adalah salah satu cara untuk menjaganya. Bagi orang yang suka membava dan menghapal Alquran mendapat berkah dan pahala-pahala yang melimpah dari Allah.