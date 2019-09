View this post on Instagram

Perlakuan tidak terpuji lagi-lagi dialami tenaga pengajar di tanah air. Kali ini seorang guru di SD Negeri Pa'bangiang, Jalan Andi Tonro, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa bernama Astiah harus mengalami sejumlah luka usai dikeroyok oleh orang tua siswa. . Video pengeroyokan berdurasi 20 detik tersebut saat ini sudah tersebar. Dalam rekaman Astiah yang mengenakan jilbab berbaju putih dipukul oleh dua perempuan secara bergantian di depan siswa-siswanya, Rabu (04/09/2019). "Anaknya kemarin berkelahi dengan sesamanya siswa. Tapi ini orang tua tidak terima. Padahal sudah didamaikan," ungkap Astiah saat melaporkan kasus pengeroyokan yang dialaminya di Polsek Somba Opu. . Dia menjelaskan, jika pengeroyokan yang dialaminya ini berawal saat anak dari orang tua bersangkutan berkelahi dengan sesama siswa. Terpisah Kepala Sekolah SD Negeri Pa'bangiang, Nurjannah mengaku jika pihaknya tidak terima dengan tindakan orang tua siswa tersebut. . "Kasus ini kita akan bawa ke rana hukum. Kami juga akan mengeluarkan siswa yang bersangkutan dari sekolah," tegasnya. . Artikel : Sindonews.com . Thanks @hikmah_ustadz