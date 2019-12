Artis cantik Dakota Fanning memerankan pengungsi muslim dalam film terbarunya. Ia menjadi seorang perempuan muslim Inggris yang menjadi yatim piatu di Ethiopia sebelum melarikan diri ke Inggris dalam film 'Sweetness in The Belly' yang akan tayang perdana di Toronto Film Festival akhir bulan ini.

"Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk memerankan perempuan muslim dan menjadi bagian dari kisah ini," kata Dakota Fanning.

Menurut Fanning, film ini menceritakan tentang arti rumah bagi orang-orang terlantar. Tentang keluarga baru yang menerima mereka.

Film drama yang disutradarai oleh Zeresenay Berhane Mehari merupakan adaptasi dari novel Camilla Gibb tahun 2005. Film 'Sweetness in The Belly' menceritakan seorang gadis yatim piatu yang tumbuh di Maroko dan Ethiopia, lalu ia melarikan diri ke Inggris setelah perang saudara di Ethiopia terjadi.

Dakota Fanning dalam film tersebut memerankan Lily Abdul. Dalam film itu diceritakan Lilly berjuang merangkul komunitas imigran muslim, berusaha menyatukan kembali orang-orang dengan keluarga mereka yang tersebar. "Di film terbaru Sweetness in the Belly, saya tidak berperan sebagai wanita Ethiopia. Saya berperan sebagai wanita Inggris yang ditinggalkan oleh orangtuanya pada usia 7 tahun di Afrika dan dibesarkan oleh keluarga muslim," tulis Fanning di Instagram. "Karakterku Lilly, melakukan perjalanan ke Ethiopia dan terjebak dalam perang saudara. Dia kemudian dikirim 'pulang' ke Inggris, tempat dia berasal tetapi dia tidak pernah mengetahuinya." Berdasarkan sebuah buku karya Camilla Gibb, film ini sebagian dibuat di Ethiopia, disutradarai oleh seorang sutradara Ethiopia, Zeresenay Berhane Mehari, dan banyak menampilkan perempuan Ethiopia.