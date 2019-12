View this post on Instagram

✔ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . Alhamdulillah ya Rabb . Hari ini bersaksi kami punya saudara baru, telah bermualaf kakak kandung dari ustadz felix siauw, freddy siauw di kajian musawarah dibimbing oleh ustadz Adi hidayat, Dan insya Allah salah seorang public figure juga akan menyusul setelah acara, Semoga diberikan kenyamanan dan ke istiqamahan dalam nikmat iman ini . Fix mewek seruangan Yuk kirimkan doa2 terbaik untuk beliau ya guys ================================================= Barakallahu fiikum: Ustadz Adi Hidayat, Lc MA