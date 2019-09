View this post on Instagram

β€œlatih diri kita dengan berbaik sangka.. agar sehat lahir dan bathin” kesimpulan ini berawal dr sebuah cerita..ketika semua terserang batuk,saya bersyukur sy sehat..smp suatu ketika,saat berjamaah maghrib sy di kelilingi orang2 asing yg semuanya batuk..spontan saat itu sy lngsng mbatin, β€œduuuh pd menebar virus iniβ€πŸ™ˆπŸ˜Œpadahal sebelumnya sy sekamar dg orang yg batuk semua,bergaul dg orng yg 80% batuk sy fine2 saja..daaaaannnn,tidak menunggu 1 hingga 2 jam tiba2 saja batuk tdk berhenti..mendera sy.. aahh betapa sombong saya ini ya Allah..😭🀧😌 astaghfirulloh..alhamdulillaaah tuhan lngsng mengingatkan saya saat itu juga πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡.dan ternyt benar kata orang2...musim haji itu,hanya onta yg tidak batuk!! πŸ˜ πŸ€” #haji2019 #serbaserbihaji #ceritahikmah #alhamdulillah