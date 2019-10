View this post on Instagram

โ€œlatih diri kita dengan berbaik sangka.. agar sehat lahir dan bathinโ€ kesimpulan ini berawal dr sebuah cerita..ketika semua terserang batuk,saya bersyukur sy sehat..smp suatu ketika,saat berjamaah maghrib sy di kelilingi orang2 asing yg semuanya batuk..spontan saat itu sy lngsng mbatin, โ€œduuuh pd menebar virus iniโ€๐Ÿ™ˆ๐Ÿ˜Œpadahal sebelumnya sy sekamar dg orang yg batuk semua,bergaul dg orng yg 80% batuk sy fine2 saja..daaaaannnn,tidak menunggu 1 hingga 2 jam tiba2 saja batuk tdk berhenti..mendera sy.. aahh betapa sombong saya ini ya Allah..๐Ÿ˜ญ๐Ÿคง๐Ÿ˜Œ astaghfirulloh..alhamdulillaaah tuhan lngsng mengingatkan saya saat itu juga ๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡.dan ternyt benar kata orang2...musim haji itu,hanya onta yg tidak batuk!! ๐Ÿ˜ ๐Ÿค” #haji2019 #serbaserbihaji #ceritahikmah #alhamdulillah