Anggota asosiasi mahasiswa muslim Universitas Maryland Amerika Serikat (AS) menjadi sukarelawan bergabung dengan mahasiswa lainnya membantu mengemas 20 ribu makanan untuk puluhan ribu kaum duafa. Mereka memberikan bantuan melalui program Terps Against Hunger’s Feed The Families.

Seperti dilansir About Islam, Kamis (26/9/2019), seluruh makanan ini disumbangkan kepada kaum duafa. "Orang-orang yang menerima sumbangan ini mungkin tidak punya kesempatan untuk berterima kasih kepada kami atau membalas kami. Namun kemasan kecil yang berisi beberapa jenis makanan, gandum, sayuran, dan lainnya akan membawa kegembiraan dan senyum pada mereka. Hal itu membuat saya benar-benar bahagia dan membuat saya bangga," ujar mantan presiden asosiasi mahasiswa muslim Universitas Maryland, Adnan Zaber.

Sekitar 150 orang mahasiswa menjadi sukarelawan pada kegiatan ini. Mereka berkumpul di Gereja Memorial Universitas Maryland untuk mengemas lebih dari 20 ribu makanan yang disumbangkan pada kaum duafa.

Bantuan ini meliputi beras, kedelai, sayuran kering, vitamin, dan mineral dan didistribusikan kepada kaum duafa di Washington DC, Prince George, dan Montgomery. Zaber mengatakan, penting untuk menyatukan mahasiswa dari berbagai agama dan latar belakang untuk tujuan bersama, yakni membantu orang yang membutuhkan. Ia menilai, menjadi sukarelawan menyatukan para mahasiswa yang berbeda latar belakang dan agama di Universitas Maryland. Selain mahasiswa muslim, kegiatan tersebut ini juga dibantu oleh sukarelawan dari Maryland Hillel dan The Terp HUB. Sepanjang tahun ini, Terps Against Hunger telah mengemas lebih dari 350.000 makanan. Sejak acara pertamanya pada tahun 2013, Terps Against Hunger telah mengemas hampir 3 juta makanan.