Gaya hijab berwarna down to earth seperti cokelat, khaki, dan mustard ini cocok untuk berbagai macam acara. Sebab warna-warna memberikan kesan calm untuk orang yang melihatnya.

Bagi hijabers yang tidak suka pakai outfit berwarna mencolok, gaya hijab warna down to earth bisa menjadi pilihan yang tepat dalam memilih beragam fashion item. Simak gayanya seperti apa saja!

1. Korean style dipadukan dengan warna down to earth

Bagi kamu yang suka dengan korean style, kamu bisa mengenakan top berbahan lace seperti ini. Padukan dengan celana kulot berwarna coklat untuk menunjukkan kesan down to earth. Perpaduan korean style dengan warna kulot down to earth ini bikin kamu tambah manis.

2. Cardigan dengan warna down to earth yang dipadukan dengan celana kulot Bagi kamu yang baru saja berhijab dan tidak banyak mempunyaui baju lengan panjang, kamu bisa mengenakan baju lengan pendekmu dipadukan dengan outer berwarna coklat seperti ini. Lalu padukan dengan celana kulot putih dan belt serta pakai pashmina berwarna coklat yang lebih gelap dari pada outernya. 3. Bernuansa down to earth dari kepala hingga kaki Pergi hangout atau ke kampus, kamu bisa meniru outfit ini yang bernuansa down to earth dari kepala hingga kaki. Kamu bisa mengenakan overall coklat muda seperti ini, untuk innernya bisa mengenakan long sleeve shirt berwarna coffee serta hijab yang juga berwarna coklat amber. Lalu tambahkan sepatu kets dan tas yang juga bernuansa down to earth berwarna coklat. 4. Overall dress dengan longsleeve Padukan overall dress warna coklat kotak-kotak dengan longsleeve hitam atau warna coklat muda. Kamu juga bisa mengenakan pashmina atau square hijab berwarna coklat, dijamin tambah manis. 5. Tampil casual dengan parka dan denim palazzo Penting sekali mempunyai capsule wardrobe yang dapat kamu padukan dengan berbagai fashion item. Misalnya long sleeve hitam dipadukan dengan parka coklat seperti ini. Lalu kenakan denim palazzo agar kamu merasa lebih nyaman. Untuk hijabnya kamu bisa mengenakan square hijab atau pashmina berwarna coklat tua, outfit casual seperti ini coock untuk pergi hangout bersama teman-teman.