Sebenarnya banyak selebriti dunia yang merupakan muslim. Namun banyak orang yang tak mengetahui kalau mereka beragama Islam karena mereka tak menunjukkannya.

Mungkin kamu tidak mengetahui beberapa selebriti dunia ini muslim. Siapa saja? Okezone telah melansirnya dari Halal Zilla, Selasa (1/10/2019). Berikut ini 5 selebriti luar negeri yang merupakan muslim:

1. Dave Chappelle

“Saya biasanya tidak berbicara tentang agama saya di depan umum, karena saya tidak ingin orang-orang mengaitkan saya dan kekurangan saya dengan agama Islam. Saya percaya ini menjadi hal indah jika Anda mempelajarinya dengan cara yang benar,” ungkap Dave Chappelle

Dulu ia seorang atheis. Lalu Chappelle kembali kepada Islam pada tahun 1998. Komedian jenius ini terkenal karena 'Chappelle’s Show' pada 2003. Ia memiliki banyak penghargaan, termasuk dua Penghargaan Emmy dan dua Penghargaan Grammy.

2. Mike Tyson

“Saya sangat bersyukur menjadi seorang muslim. Allah memang tidak membutuhkan saya, tetapi saya membutuhkan Allah. Saya tidak pernah bisa rendah hati. Namun saya berusaha untuk rendah hati, saya ingin rendah hati tetapi itu adalah hal yang sulit," ungkap Mike Tyson

Sebagian besar generasi milenial mengenal Mike Tyson dari aktingnya yang cemerlang dalam film komedi populer seperti 'The Hangover' dan 'Entourage'. Namun, Mike Tyson adalah juara tinju kelas berat yang tak pernah diragukan kehebatannya.

Sayangnya, beberapa tindakannya menyebabkan kejatuhan karirnya. Ia pernah masuk penjara karena sebuah kasus antara tahun 1992 dan 1995. Selama di penjara, Mike Tyson menemukan Islam.

Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa menjadi seorang muslim telah membantunya mengubah hidupnya. Pada 2010, Tyson pergi ke Makkah untuk umrah.

3. Jermaine Jackson

“Setelah memeluk Islam, saya merasa dilahirkan kembali. Saya menemukan jawaban yang gagal saya temukan dalam agama sebelumnya,” ungkap Jermaine Jackson

Jermaine Jackson sepertinya tidak perlu lagi diperkenalkan, legenda musik adalah vokalis utama kedua setelah saudaranya, Michael Jackson, di The Jackson Five. Di luar grup, ia juga terlibat dalam beberapa kegiatan seperti menulis, memproduksi dan merekam lagu dengan artis lain seperti Whitney Houston. Jermaine Jackson mulai memeluk Islam pada tahun 1989.

Dia berada di Bahrain kemudian melakukan tur keliling Timur Tengah. Di sana, ia berbincang dengan anak-anak tentang Islam. Ini semakin memicu minatnya pada agama dan Jermaine mulai belajar dengan para sarjana Muslim. Dia akhirnya menjadi seorang muslim dan melakukan perjalanan ke Makkah untuk melakukan umrah.

4. Kareem Abdul-Jabbar

“Saya memilih Islam bukan pernyataan politik. Itu adalah pernyataan spiritual," ungkap Kareem Abdul-Jabbar. Generasi milenial mengenal Kareem Abdul-Jabbar pada sebuah episode di komedi sitkom, The Big Bang Theory. Selain berakting atau menulis, Kareem Abdul-Jabbar menggeluti karirnya di bidang olahraga basket. Ia meraih rekor enam kali NBA Most Valuable Player (MVP), juara enam kali, rekor NBA All-Star 19 kali.

Dilahirkan sebagai Ferdinand Lewis Alcindor Jr, mantan pemain bola basket itu menganut agama islam pada tahun 1971, dan secara publik mengubah namanya menjadi Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar sering berbicara tentang masalah agama seperti islamofobia dan terorisme. Dia juga belajar bahasa Arab dan telah melakukan perjalanan ke banyak negara Timur Tengah, seperti Lebanon dan Arab Saudi.

5. Yusuf Islam

“Semuanya masuk akal, inilah keindahan Alquran. Dalam kitab suci ini Anda diajak untuk berefleksi dan bernalar. Ketika saya membaca Alquran lebih lanjut, ini berbicara tentang doa, kebaikan, dan amal. Dulu saya bukanlah muslim, tetapi saya merasa satu-satunya jawaban bagi saya adalah Alquran, dan Tuhan telah mengirimkannya kepada saya," ungkap Yusuf Islam.

Yusuf Islam, yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Cat Stevens, adalah penyanyi-penulis lagu Inggris. Yusuf memiliki banyak penghargaan seperti Song of the Year ASCAP pada 2005, dan Songwriter of the Year ASCAP pada 2005, dan 2006. Dia juga dilantik ke dalam Rock dan Roll Hall of Fame pada tahun 2014.

Yusuf kembali memeluk Islam pada tahun 1978, dan secara terbuka mengubah namanya dari Cat Stevens menjadi Yusuf Islam. Setelah memeluk Islam, Yusuf mengurangi kegiatannya dalam kancah musik, dan mengabdikan dirinya untuk tujuan filantropis di komunitas muslim. Setahun setelah kembali, ia melelang semua gitar legendarisnya untuk amal.