Seorang perempuan berhijab tengah memainkan alat musik keyboard sekaligus instrumen DJ viral di media sosial. Aksi ukhti Indonesia tersebut dianggap luar biasa oleh banyak netizen. Bahkan DJ asal Belanda Yellow Claw ikut terpana menyaksikan aksi ukhti ini.

Yellow Claw melalui Twitter-nya meminta kepada netizen mempertemukannya dengan si ukhti. Keinginan itu disampaikan Yellow Claw di Twitter dengan membagikan unggahan ini, "I need this girl in the studio ASAP," tulis akun resmi centang biru tersebut.

Cuitan tersebut pun kini ikutan viral. Sampai berita ini dimuat Okezone, sudah ada 25,6 ribu netizen yang menyukai dan 25,7 ribu lainnya menbagikan ulang unggahan ini.

Mengetahui Yellow Claw memberi perhatian pada ukhti ini, komentar netizen pun bertaburan. Seperti apa komentar-komentar yang masuk?

"Anjir! Nanti bakal ada Yellow Claw versi digoyang," kata @BEAUTYFULYOONGO.

"Sayang, coba pikrikan ulang tawaran untuk berkolaborasi dengan gadis berkerudung ini. Karena nanti genre musik kalian akan jadi 'kondangan genre'," cuit @shapireashh.

"Holy grail! Indonesian girl is on fire," ungkap @keri_leuders.

"Yellow Claw menangis melihat skill ukhti Indonesia yang satu ini," tutur @sonysuharta.

Sementara itu, akun Twitter @AGNEZMOxTEAM menemukan siapa sosok ukhti Indonesia luar biasa tersebut. Adalah Arindi Putry dengan nama akun Instagram @arindiputry_. Di media sosialnya tersebut, Arindy memang gemar membagikan kemampuan bermain keyboard. Muslimah yang keren!

Video ukhti bermain keyboard ini mulai tersebar di media sosial pada 28 Oktober 2019. Akun Twitter @maztit yang pertama kali membagikannya. Di unggahan itu, dia menuliskan caption, "Skill apa ini???" Secara mendadak, postingan tersebut lantas viral. Sampai berita ini dimuat di Okezone, sudah ada 2 juta netizen yang melihat aksi ukhti yang luar biasa tersebut. Beberapa orang menganggap apa yang dilakukan perempuan berhijab hitam itu sangat langka. Dalam videonya, si ukhti santai memainkan alat musik keyboard. Lalu, secara mendadak dia mengalihkan perhatian karena dia mengubah musik yang tadinya biasa, menjadi musik DJ. Itu semua dia lakukan dengan tangannya sendiri dan di alat musik yang sama.