SEBELUM salat hal yang wajib dilakukan adalah berwudhu, yaitu dengan tujuan untuk menghilangakan hadast. Selain menghilangkan hadast atau kotoran, wudhu juga terdapat keutamaan lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Jakarta Timur, Ustadz Asroni Al Paroya mengatakan, salah satu manfaat wudhu adalah dapat memperindah wajah secara alami.

"Ya, betul sekali. Wudhu itu adalah cara alami memperindah wajah. Bukan hanya wajah yang nampak, tapi memperindah wajah yang di dalam yaitu akhlak," ujar Ustadz sat dihubungi, Kamis, (3/10/2019).

Selain itu, keutamaan lainnya yang ada pada wudhu adalah sebagai penghapus dosa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

"Barangsiapa yang membaguskan wudhu keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya." (HR. Muslim no. 245).

Ustadz Asroni juga menambahkan, dengan berwudhu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan wudhu sebelumnya adalah sebagai penghapus dosa. Dalam sebuah hadits, Utsman Radhiyallahu ‘anhu berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini, dan Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian shalat dua rakaat tidak berkata-kata di jiwanya (khusyu), maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.’"(HR. Bukhari no. 159 dan Muslim no. 423).

"Anggota tubuh yang terkena wudhu akan bercahaya pada hari Kiamat," tambahnya.

Pada hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad Nabi SAW akan terbedakan dengan umat yang lainnya. Mereka dibedakan dengan cahaya yang nampak pada anggota wudhu," katanya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu." (HR. Al Bukhari no. 136 dan Muslim no. 246)