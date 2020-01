View this post on Instagram

IRWANSYAH #akucintaadzan EPS 35 (DZUHUR) Selamat berpuasa mudah2an puasa dihari ke dua puluh tujuh ini diterima Allah. Muadzin diampuni sejauh jangkauan adzannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar adzannya memohonkan ampunan untuknya” (HR. Ahmad) Alhamdulillah 3 hari sebelum iedul fittiDapat salam Adzan dari @irwansyah_15 , seorang publik figur yg juga taat beribadah, menebarkan kebaikan dng sedekah suara yg luar biasa. Dng video penggambaran bagaimana dalam kesibukannya juga tak lupa kewajibannya kepada sang khalik dan menjadi imam yg baik dlm keluarga. Bahkan berbisnis juga secara islami. Tmn2ku ini bkn muadzin professional tentunya jauh dr kesempurnaan mohon dimaafkan jika ada kekeliruan, Yuk sama2 kita menjadi mahluk yg ihsan yang memandang sesuatu dng niat baiknya yg luar biasa. mudah2an mampu menggugah lebih banyak org mendekat kpd Allah. Kita support niat baiknya. Sama2 Kita doakan kelancaran rezeki dan kesehatan utk beliau, jangan lupa follow akunnya @irwansyah_15 ya.. Insya Allah tiap maghrib akan kita post adzan dr artis2 indonesia. Kalau mau di repost juga boleh atau lihat versi full melalui youtube Beliau. Atau klik link di bio diatas utk langsung akses ke vlog the UNTUNGS silahkan di share (jgn lupa likes and subscribe), Feel free aja.., Artis aja mencintai adzan masa kamu ngga? Jgn mau kalah dong. Yuk post adzan versi kamu dng hashtag #akucintaadzan #islamislove *Vocal hanya melalui kiriman voice note NB: terima kasih utk segala koreksi dan masukan, afwan saya harap dipindahkan ke private message demi menjaga niat utama dr #akucintaadzan tmksh ya