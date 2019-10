Memiliki bentuk tubuh yang langsing, kulit mulus hingga wajah tirus adalah impian hampir semua perempuan. Tak jarang, mereka yang memiliki pipi chubby malah mengubahnya menjadi lebih ramping. Namun, hal ini tidak berlaku untuk perempuan bernama Silvia Rahmawati.

Perempuan asal Surakarta, Jawa Tengah ini cukup eksis di media sosial. Seperti dilihat di akun Instagram miliknya @silvia.raa, pipinya yang chubby dan tubuh berisi, ia sangat percaya diri.

Netizen pun memberikan komentar positif pada Silvia yang terlihat lebih menggemaskan karena pipinya yang chubby.

"Pipiiii😍😍 mo nyubit ihh gemes" @riskykhairunnisaa.

"Gemezzzzz yatuhan😭" @merrywindy.

"Pipi nya gemesh emeshhhhhhh!" @settylauraaa.

Nah, Okezone pun mengintip hijab ala Silvia. Terlebih bagi Anda yang berpipi chubby, gaya hijab perempuan satu ini bisa jadi inspiransi, loh.

1. Simpel dengan kemeja dan jilbab hitam

Silvia terlihat lebih simpel dengan jilbab polos hitam, kemeja putih garis-garis dan celana jeans hitam. Gaya pakaiannya ini cocok dengan usianya yang masih sangat muda.

"Saya rasa, manusia yang beruntung itu bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa mensyukuri ke-apa-adaanya," kata Silvia dalam keterangan fotonya.

2. Celana kulot bermotif

Selanjutnya, Silvia mengenakan celana kulot berwarna oranye dengan motif semi batik. Kemudian kaos hitam polos dan jilbab segi empat yang senada dengan warna celanaya.

"life is too short to care about what haters think about u," terang Silvia.

3. Gaya kasual

Kemudian Silvia kali ini memakai kaus warna hitam dan merah. Menariknya lagi, ia menggunakan kacamata hitam sehingga terlihat lebih santai, bukan?

"Berhentilah khawatir tentang orang lain yang mengerti kamu. Lebih baik berhubungan dengan diri sendiri. Fokus pada apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat jiwa kamu merasa damai. Mulailah mencintai kekuranganmu, kecanggunganmu, keanehanmu, hingga segala sesuatu. Hidup menjadi jauh lebih memuaskan ketika kamu hanya menjadi diri sendiri. Dunia terus berputar apakah orang mengerti kamu atau tidak," katanya.

4. Lebih stylish dengan celana batik

Ternyata Silvia cukup fashionable, seperti foto yang diunggahnya satu ini. Ia memakai celana batik dengan model celana aladin. Serta, mengenakan kaos hitam, jibab kuning dan sneakers.

"Masih sama seperti kemarin, aku yang tidak pernah lelah merindu kepada ia yang selalu diam membisu. -bucynn," tulis Silvia.