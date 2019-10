Jarang sekali perempuan yang memakai hijab berani dalam memainkan warna dan mempadu padankan berbagai jenis pattern karena takut dianggap norak. Padahal, tak ada salahnya sesekali tampil berani mencoba padu-padan hijab dengan outfit yang colorful. .

Bagi kamu yang ingin tampil out of the box dengan outfit yang colorful, kamu bisa tiru padu-padan hijab ala selebgram Tasya Kissty dan Tantri Namirah berikut ini :

1. Pakai outfit colorful dengan printed shirt dengan ruffle skirt





(Foto : @tasyakissty/Instagram)

Bagi kamu yang suka tampil heboh, kamu bisa banget coba pakai outfit warna-warna nabrak seperti ini. Kamu bisa pakai printed shirt lengan pendek yang dipadukan dengan inner long sleeve putih.

Agar lebih tampil fashionable kamu bisa kenakan ruffle skirt berwarna kuning yang warnanya sepadan dengan sandal. Kemudian, kamu bisa pakai hijab berwarna abu-abu atau jika ingin lebih berani lagi, bisa kenakan hijab warna-warna yang lebih mencolok.

2. Perpaduan floral long dress dengan blazer cocok buat ke kantor Jika kamu bosan dengan tampilan yang itu-itu saja ketika pergi ke kantor, kamu bisa coba nih nuansa colorful. Padu-padan ini memberikan kesan 'ramai' pada outfitmu dengan mengenakan floral long dress dipadukan plaid blazer. (Foto : @tasyakissty/Instagram) Untuk hijabnya kamu bisa kenakan pashmina dengan warna senada seperti long dressnya. Kamu juga bisa memakai boots jika bosan dengan flat shoes atau sneakers. 3. Ternyata cocok perpaduan antara kemeja floral dengan leopard printed skirt Jika ingin tampil berani, kamu bisa pakai outfit yang terkesan 'nabrak' seperti ini. Perpaduan antara kemeja floral yang mempunyai warna dasar hitam dengan outer transparan hitam. (Foto : @tantrinamirah/Instagram) Untuk bawahannya bisa kenakan leopard printed skirt yang membuat kamu tampil sangat stylish. Kamu juga bisa kenakan heels dan sling bag untuk lebih menunjang penampilan. 4. Tampil kece dengan outfit 'ramai' Memainkan banyak pattern dalam berpakaian memang agak sedikit tricky. Namun, kamu bisa tiru gaya berpakaian yang mempadukan banyak pattern seperti ini. Kamu bisa kenakan kemeja kotak-kotak dipadukan dengan printed blazer berwarna biru serta celana kulot polkadot. Memang terkesan ramai, tapi outfit ini justru bikin kamu terlihat lebih kece dan out of the box.