Islam mengajarkan bahwa muslim harus menyantap makanan halal. Baik dari bahan dasarnya, cara mengolahnya hingga cara memperolehnya.

Nah, jika diundang ke suatu acara pesta yang mengundang adalah non muslim, lalu merasa ragu apakah makanan yang disajikan merupakan makanan halal harus bagaimana?

Dilansir dari website NU Online, Syekh M Nawawi Banten mengutip doa Syekh Sya‘rani ketika ia meragukan sumber kehalalan makanan yang diperolehnya, yaitu:

اللَّهُمَّ احْمِنِي مِنَ الأَكْلِ مِنْ هَذَا الطَعَامِ الَّذِي دُعِيْتُ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَحْمِنِي مِنْهُ فَلَا تَدَعْهُ يُقِيْمُ فِي بَطْنِي فَاحْمِنِي مِنْ الوُقُوْعِ فِي المَعَاصِي الَّتِي تَنْشَأُ مِنْهُ عَادَةً فَإِنْ لَمْ تَحْمِنِي مِنَ الوُقُوعِ فِي المَعَاصِي فَاقْبَلْ اسْتِغْفَارِي وَأَرْضِ عَنِّي أَصْحَابَ التَّبَعَاتِ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ اسْتِغْفَارِي وَلَمْ تُرْضِهِمْ عَنِّي فَصَبِّرْنِي عَلَى العَذَابِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allāhummahminī minal akli min hādzat tha‘āmil ladzī du‘ītu ilahi. Fa in lam tahminī minhu, fa lā tada‘hu yuqīmu fī bathnī. Fahminī minal wuqū ‘I fil ma‘āshīl latī tansya’u minhu ‘ādatan. Fa in lam tahminī minal wuqū‘I fil ma‘āshī, faqbal istighfārī wa ardhi ‘annī ashhābat taba‘āti. Fa in lam taqbal istighfārī wa lam turdhihim ‘annī, fa shabbirnī ‘alal ‘adzābi, yā arhamar rāhimīna.

Artinya: "Ya Allah, lindungi aku dari mengonsumsi makanan ini yang mengundangku untuk itu. Jika Kau tidak melindungiku darinya, jangan biarkan dia bermukim di perutku. Lindungilah aku dari maksiat yang biasanya muncul karena makanan seperti ini. Kalau Kau tidak melindungiku dari maksiat, terimalah istighfarku. Buatlah mereka yang memiliki hak atasku ridha. Jika Kau tidak menerima istighfarku dan tidak membuat mereka yang memiliki hak atasku ridha, berikanlah kekuatan bagiku dalam menanggung azab-Mu, wahai Tuhan yang maha pengasih."

Guna menghindari makanan yang bersifat syubhat (samar halal atau haram), atau makruh adalah sebuah keharusan untuk umat Islam.

Apalagi bagi Anda yang sedang bepergian ke suatu tempat. Misal memakan daging. Meski yang dikonsumsi adalah daging sapi atau ayam, tapi kita harus tahu apakah hewan tersebut disembelih dengan syariat Islam atau tidak.

Selain doa tersebut, Anda juga bisa membaca doa sebelum makan. Dimana lafal ini sudah umum dibaca dan diketahui sejak kita masih kecil.

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan, makanan dan minuman halal adalah asupan jasmaniah manusia.

"Di mana nantinya akan terhubung dan berpengaruh terhadap kekuatan spiritual dan ruhaniah ketika beribadah kepada Allah SWT," katanya saat dihubungi Okezone.

Allah SWT berfirman: يٰۤـاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًـا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ yaaa ayyuhar-rusulu kuluu minath-thoyyibaati wa'maluu shoolihaa, innii bimaa ta'maluuna 'aliim "Wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 51) Ia juga menambahkan, dari sesuatu yang baik dan halal ketika masuk melalui mulut dan menjadi asupan energi bahkan darah, semuanya akan memompa sel-sel alam bawah sadar pada nilai-nilai kebaikan dan positif. "Kecenderungannya adalah melakukan hal-hal baik dan positif, terarah dan ada kausalitas, di mana hal baik dan halal akan melahirkan kebaikan pula," paparnya. Adapun doa sebelum makan yang biasa kita baca sehari-hari, yaitu: اَللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Allahumma Baarik Lanaa Fiimaa Razaqtanaa Waqina 'Adzaa Bannaar Artinya : "Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka."