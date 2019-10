View this post on Instagram

Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional: Membersamai warga LAPAS di LAPAS PEMUDA Tangerang Kepada para NAPI saya sampaikan “ kalau kalian berada disini dengan penuh penyesalan atas perbuatan yang kalian lakukan, keluar dari tempat ini kalian akan jadi orang baik. Tapi kalau kalian ditempat ini menyesal karena ditangkap, keluar dari tempat ini kalian akan mengulangi perbuatan itu dan cari cara supaya tidak ditangkap” Anggap saja lapas ini sebagai pondok pesantren sehingga selama disini bertambah sholeh akhlakmu dan bertambah ilmu agamamu. Ingat saudaraku “ jangan benci orangnya tapi bencilah kemaksiatan nya” #nahdatululama #harisantrinasional #aswaja #ahlussunnahwaljamaah #lapas #lapaspemudatangerang