Umat Islam dan Kristen Methodis berkumpul bersama pada Minggu (27/10/2019) di perbatasan Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. Mereka melaksanakan kegiatan 'Berdoa Melampaui Batas' sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Kegiatan Berdoa Melampaui Batas melibatkan umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka berusaha menunjukkan toleransi, perdamaian, persatuan antar umat beragama di perbatasan AS-Meksiko.

Executive Director of The San Diego, Council on American-Islamic Relations, Dustin Craun mengatakan, kegiatan ini dilakukan di Friendship Park atau Taman Persahabatan. "Hal terpenting keluarga-keluarga bisa berkumpul di taman ini dan berusaha agar taman ini bisa tetap dibuka sebab sebagian taman sudah dimiliterisasi dan hampir ditutup."

Selama dekade terakhir, Taman Persahabatan di perbatasan AS-Meksiko telah menjadi tuan rumah kebaktian Minggu oleh Pendeta John Fanestil, seorang menteri United Methodist. Taman ini telah berfungsi sebagai tempat pertemuan bersejarah di perbatasan AS-Meksiko yang menghadap ke Samudera Pasifik antara San Diego dan Tijuana.

Sejak April lalu, Border Church (Gereja Perbatasan) atau La Iglesia Fronteriza mengkampanyekan gerakan multi-agama yang melibatkan sekelompok muslim, yang menyebut diri mereka Masjid Perbatasan.

Kegiatan Berdoa Melampaui Batas dilakukan setelah Pemerintah AS semakin memperketat kegiatan di Taman Persahabatan. Saat ini Pemerintah AS membatasi jumlah orang yang diperbolehkan di Taman Persahabatan dari 25 orang turun menjadi 10 orang. Pendeta John Fanestil mengatakan, kegiatan Berdoa Melampaui Batas untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa perbatasan AS-Meksiko adalah tempat yang sangat manusiawi. "Ini adalah tempat pertemuan manusia, persahabatan, perdamaian, solidaritas, toleransi," terang Pendeta John Fanestil. Seperti inilah kehidupan sehari-hari di perbatasan AS-Meksiko. Hanya seperti orang normal pada umumnya. Aktivis Muslim Pendiri Latina Muslim Foundation, Sonia Garcia mengatakan, Masjid Perbatasan merupakan cara muslim untuk melawan islamofobia sejak terjadinya tragedi 9/11. Ini juga menjadi jalan muslim memperluas aktivitasnya. Garcia menjelaskan, suara-suara Muslim perlu diperdengarkan di seluruh perbatasan. Muslim juga ada untuk membela orang-orang yang dideportasi dan terpisah dari keluarganya tak pedului latar belakang dan asal negara mereka. "Jika kita tidak bersatu, tidak akan ada perubahan," tegas Garcia. Muslim telah berkampanye untuk mendukung migran dan keluarga mereka selama setahun terakhir. Beberapa bulan yang lalu, muslim Amerika memulai kampanye baru untuk menyelamatkan orangtua migran yang ditahan, membantu menyatukan kembali keluarga yang dipisahkan paksa sesegera mungkin.