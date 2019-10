Tren fashion memang tak ada habisnya. Bahkan, tren yang sudah lewat bisa kembali booming dan menjadi favorit orang-orang pada zaman sekarang. Terdapat gaya hijab ala 90-an yang bisa dipakai kalian hijabers kekinian.

Overall merupakan outfit gaya 90-an. Namun kini Outfit tersebut diolah menjadi gaya hijab kekinian ala 90-an yang bikin pemakaian makin keren loh. Simak yuk selebgram hijabers yang memakai gaya ini.

1. Overall putih dengan kemeja motif plaid merah, cocok untuk jalan-jalan

Penampilannya yang unik namun selalu memikat mata merupakan salah satu gaya Tantri Namirah. Kali ini ia memakai overall berwarna putih yang dipadupadankan dengan kemeja merah motif plaid agar terlihat stylish. Ia tak lupa mengenakan hijab hitam, agar terlihat keren ia menambahkan kalung sebagai aksesorisnya. Kalian bisa mengenakan ini untuk jalan-jalan.

2. Overall toska dengan sneakers, simpel namun fashionable

Selalu tampil boyish dengan outfitya, kini Intan Khasanah mengenakan overall berwarna hijau toska agar terlihat lebih cerah. Ia memadukan dengan hoody berwarna hitam agar terlihat stylish. Untuk kalian yang ingin tampil simple namun tetap stylish, kalian bisa ikuti gaya Intan Khasanah ini dengan menambahkan sneakers dan pashmina hitam.

3. Overall dress jeans dan inner biru, tampak keren

Berbeda dari yang lain, kini Meirani Amalia tampil dengan style-nya mengenakan dress overall. Ia memadukan overall dress jeans dengan inner biru, dan legging. Ia memakai pashmina berwarna hitam sehingga penampilannya makin keren.

4. Overall dengan inner merah bata, cocok untuk bersantai

Kali ini Chairunnisa Septiany mengenakan overall berwarna hitam yang dipadukan dengan inner berwarna merah bata. Ia menambahkan tote bag motif berwarna ungu agar lebih colorful. Tak lupa ia mengenakan sneakers berwarna hitam dan hijab abu-abu. Outfit ini cocok untuk bersantai.