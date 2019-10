Kesedihan Irish Bella pascakeguguran, sepertinya sudah mulai berlalu. Kini Irish Bella sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, termasuk photo shoot.

Kali ini Irish Bella terlihat bak bidadari bertabur bunga-bunga pink saat melakukan photo shoot dengan Fotografer FD. Nuansa serba pink membuatnya tampak feminin.

Penasaran dong dengan penampilan terbaru Irish Bella saat photo shoot? Simak yuk!

1. Pakai gaun payet bertabur bunga mawar

Irish Bella terlihat anggun bak bidadari saat ia memakai gaun berpayet nuansa baby pink, dari Desainer Arsy Zara. Gayanya juga lebih heboh karena tambahan kain penuh bunga yang menempel di tubuhnya. Potret feminin dan elegan terpancar sekali. Tambah bikin jatuh hati deh!

2. Pegang kupu-kupu, bak mirip bidadari sedang bermain-main

Gaya Irish Bella selanjutnya juga bikin siapa saja terpana. Gayanya begitu anggun bak bidadari yang sedang bermain-main di taman, bertabur banyak bunga dan kupu-kupu. Senyumnya juga ceria. Irish Bella tampil cantik sempurna berkat Fashion Stylish Belly Iverzon.

3. Wajah kalem dengan sentuhan pinkish

Saat photo shoot, wajah Irish Bella lebih dulu disulap menjadi sangat cantik oleh Makeup Artist Vuva, langganan para artis. Lalu untuk hijab do, Irish Bella percaya pada Irwan Makeup and Hair Do. Aura keibuannya Irish Bella tetap terpancar ya!

4. Tatapan tajam menawan

Dari keseluruhan gaya penampilannya, Irish Bella terkesan berbeda dari biasanya ya! Dia terlihat tambah cantik alami, dengan outfit elegan penuh bunga. Makeup-nya bernuansa flawless pink juga bikin pesona wajahnya terpikat. Apalagi tatapannya tajam dan menawan!