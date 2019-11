ALQURAN merupakan satu-satunya kitab suci umat Muslim sejak Islam ada hingga kehidupan di dunia ini sirna. Dalam menyongsong kehidupan setelah di bumi, yakni di akhirat, kitab inilah satu-satunya yang jadi petunjuk agar selamat dari neraka.

Setiap Muslim tentu sudah biasa membaca Alquran dalam bentuk buku atau di aplikasi smartphone. Namun pernahkah Anda membayangkan seperti apa wujud Alquran raksasa?

Jika belum maka Anda akan dibuat terkagum-kagum oleh postingan akun Intagram @Jannahgoals___ pada 16 November 2019. Ia mengunggah video penampakan seorang pria bule membuka Alquran yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuh manusia.

Dalam video itu tampak Alquran tersimpan dalam lemari raksasa. Untuk membuka pintu lemari itu saja butuh tenaga ekstra sangking besarnya.

Foto: Screenshoot dari Instagram

Seorang pria bule berhasil membuka lemari tersebut, lalu tampaklah Alquran raksasa. Karena lebarannya juga sangat luas, maka tulisan Alquranย itu juga sangat besar-besar.

Video penampakan bule membuka Alquran raksasa itu sendiri sudah viral, dibagikan berbagai akun media sosial. Sementara di akun @Jannahgoals___, rekaman itu sudah ditonton ribuan kali.

โ€œMaya Allah. Subhanallah. Untuk posting lainnya, tandai setidaknya 3 teman dan siapa saja akan mendapat manfaat. Dan bantu kami juga dalam mengembangkan halaman Islami ini. Silakan berbagi!" demikian keterangan tertulis yang menyertai unggahan tersebut.

Lebih lanjut, Alquran raksasa itu juga membuat netizen terkagum-kagum. Beragam komentar pun berdatangan atas kitab suci ini.

"Allahu akabar," komentar akun @farnas_ap.

"MashaAllah," tulis akun @patzar2.

"SubhanAllah," komentar akun @pacifist_aaliya

"Its location in the Great Mosque Banyuwangi, East Java Indonesia. (Lokasinya di Masjid Agung Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia," tulis akun @lqmnhakim10.

