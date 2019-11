MOMEN bahagia tengah dirasakan seorang ayah di Wonogiri. Ia baru saja dikaruniai bayi Muslim yang sehat tanpa kekurangan apa pun. Momen itu terjadi di rumah bersalin Katolik dan fotonya dibagikan ke media sosial.

Foto sang ayah yang sedang mencium bayi Muslim itu kemudian viral. Ya, ayah yang ada di foto itu memang seorang yang beragama Islam, namun istrinya melahirkan di rumah bersalin Katolik, dan sang ayah langsung mengazani anaknya tersebut.

Tindakan toleransi antar agama diperlihatkan dalam foto ini. Yaitu bagaimana seorang ayah beragama Islam tetap melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai Muslim, sekali pun ia berada di fasilitas kesehatan (faskes) umat Katolik.

Dalam foto yang diunggah, terlihat bawa si ayah muda itu dengan segera mengazani bayinya dan disaksikan seorang suster.

Foto: Screenshoot dari TwitterÂ

"Aku terharu, kebahagiaan seorang ayah yang pecah ketika sang bayi lahir. Dengan segera, sang ayah membacakan kalimat azan di telinga bayinya, disaksikan seorang suster FSGM yang membantu persalinannya di sebuah Rumah Bersalin Katolik. Hidup itu indah, kawan," tulis sanggah pengunggah, akun Twitter @ @Edy_scj pada Selasa, 19 November 2019.

Setelah itu, Edy menuliskan keterangan lanjutan mengenai kelahiran bayi Muslim yang ia unggah tadi. "Peristiwa ini terjadi di Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Pancasila, di Baturetno, Wonogiri. BKIA ini milik para Suster Fransiskanes dr Santo Georgius Martir (FSGM), sebuah kongregasi para suster Katolik," ungkapnya.

Unggahan ini lantas viral di media sosial. Banyak netizen yang terharu sekaligus bangga dengan toleransi yang diperlihatkan dalam foto tersebut.

"Adem lihat dan baca kabar beginian. Hidup itu indah, kawan," tulis akun @mrwidianto.

"More than happy seeing this pic. Thank you," komentar akun @jazzy867.

Sementara itu, beberapa netizen juga ada yang membagikan cerita serupa dan tentunya ikut bangga dengan kedamaian versi mereka masing-masing.

"Anak saya juga lahirnya di RS Betsheda Lempuyangwangi, Jogja. Persalinan dilakukan secara cesar. Jadi, enggak bisa di dalam nemenin istri pas proses lahiran. Begitu anak saya lahir, saya langsung dipanggil untuk adzani anak saya," cerita @Al_Moebarok.

"Aku juga dulu lahirnya di Panti Bagidja, salah satu panti Kristen yang ada di kotaku. Meski pun keluargaku kental dengan agama Islamnya, nyatanya kerukunan dapat membuat kedamaian di dunia ini," tutur @Vnei10.

"Jadi ingat lahiran si kembar. Bidan gue Katolik, tapi dia selalu ngingetin buat Istaghfar sambil memegang tangan gue. Thanks bidan Catherine," tulis akun @mommytsalisa.

