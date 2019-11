MUSLIM memang harus selalu memanjatkan doa, baik dalam susah atau pun bahagia. Doa itu juga bisa dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur, sebagaimana yang dilakukan artis kondang Maia Estianty.

Maia Estianty mengungkapkan rasa syukur dengan mengunggah foto Alquran yang disertai untaian doa yang sangat indah. Di antara doanya itu yakni bersyukur telah melewati masa-masa sulit, dan kemudian berujung bahagia.

Dalam untaian doanya, Maia Estianti mengadu kepada Allah tentang bagaimana ia menangis bertahun-tahun. Kemudian semua ia lewati hingga tangisan itu tak ada artinya bagi Maia sekarang.

Selain itu ia juga bersyukur kepada Allah SWT bahwa dirinya diberi anak-anak yang sehat tanpa kurang suatu apapun, serta dirinya diberi kesehatan, kemudahaan, dan keluarga yang baik.

Foto Instagram Maia Estianty

Tak sampai di situ, Maia Estianty juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah SWT. Selengkapnya, berikut untaian doanya tersebut:

Aku bersyukur bahwa aku tidak mempunyai anak yang fisiknya cacat atau tubuhku yang cacat. Aku bersyukur bahwa aku tidak mempunyai keluarga yang dibunuh oleh pembunuh yang sangat sadis.

Aku bersyukur bahwa aku tidak menderita karena penyakit. Aku bersyukur bahwa aku selalu diberi kemurahan hati dan kemudahan dari Allahku.

Aku bersyukur bahwa aku diberi suami keluarga yang sangat baik. Aku bersyukur selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan.

Aku bersyukur bahwa aku dberi kehidupan yang indah walaupun dulu aku selalu menangis bertahun-tahun. Tetapi tangisan itu tak ada artinya sekarang...

Allahku Maha segalanya, DIA yang memberikan aku segalanya yang aku sangat syukuri itu. Tuhanku, Allahku, maafkan jika aku belum bisa memenuhi apa yang ENGKAU suka..

TAPI , I LOVE YOU ALLAH.... YOU ARE THE BEST AMONG THE BEST.... Tiada Tuhan selain Allah. Cintaku melebihi apapun yang di seluruh dunia ini.... Dan aku BERSERAH KEPADA MU.

Redaksi Okezone menerima foto atau tulisan pembaca berupa artikel tausyiah, kajian Islam, kisah Islam, cerita hijrah, kisah mualaf, event Islam, pengalaman pribadi seputar Islam, dan lain-lain yang berkaitan dengan Muslim. Dengan catatan foto atau artikel tersebut tidak pernah dimuat media lain. Jika berminat, kirim ke redaksi.okezone@mncgroup.com, cc okezone.lifestyle2017@gmail.com.