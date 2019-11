View this post on Instagram

Ada peristiwa pembakaran al Qur'an di Norway. . . Seorang pemuda kemudian masuk ke area demo, dan mencegah pembakaran itu. . . Semoga semua insan beragama di dunia ini, bisa menunjukkan kehalusan budi agamanya. Dan tidak menghina Tuhan, Kitab Suci, Nabi, dan keyakinan masing2 agama. . . Segala tuduhan thd Islam walmuslimin, dan Kitab Suci Al Qur'an, tidak boleh dan tidak bisa terjadi, di manapun. Dan jgn sampe trjadi di Indonesia. . . Aksi balas, di satu sisi, juga akan menimbulkan konflik yang meluas. Dan ini tidak akan baik juga. . . Saya percaya, yang begini, segelintir aja. Jgn sampe juga malah meluas dan menimbulkan konflik yg lbh luas. . . Peran pemerintah, yg arif lagi bijaksana, plus tindakan2 preventif, diperlukan sekali. Untuk menjaga perdamaian dan ketenangan. Tanpa perdamaian dan ketenangan, ga ada pembangunan. Sbb akan ngurusin konflik dg segala daya rusaknya. . . Dialog2, pertemanan, persahabatan, kerukunan, antarummat beragama, harus diperjuangkan u/ terus dihidupkan dan dirawat. . . Bismillaah. Kita dakwahin juga ttg the Beauty of Islam, the beauty of Qur'an, the beauty of Iman... Spy dunia semakin mengenal dan malah cinta sama Islam, Qur'an, Iman, Allah dan RasulNya. . . Met shubuhan... Mhn doa u/ ummat Islam dan semua ummat manusia.