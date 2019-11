Project Manager Halal Expo Indonesia (HEI) Aryo Wibisono mengatakan, Halal Expo Indonesia akan kembali diselenggarakan untuk kedua kalinya. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2019 di ICE BSD, Tangerang.

Halal Expo Indonesia kali ini mengusung tema 'Halal is Everything' yang akan diisi oleh pameran produk halal mulai dari makanan, fashion, kosmetik, farmasi, properti, pendidikan, travel umrah dan haji hingga financial.

Dilaksanakan event ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang berbagai produk halal dari sudut pandang yang berbeda.

“Diharapkan semua pengunjung yang hadir dan keluar dari Halal Expo Indonesia mempunyai pandangan dan pendapat yang sama mengenai arti halal,” kata Aryo, Jumat (29/11/2019).

Ia juga mengatakan, salah satu konten unggulan dari even ini adalah HEI Speak. Di mana para pengunjung bisa belajar dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, khususnya tentang hal-hal halal. Selain itu juga ada bagian dari dakwah untuk mempersatukan umat.

Aryo menjelaskan, tujuan dibentuknya HEl Speak adalah menyatukan pendapat mengenai halal dari sudut pandang yang berbeda dan dilegitimasi oleh para ustadz sesuai kaidah agama yang tertuang dalam Alquran dan hadist.

Diharapkan, ujar Aryo, semua pengunjung yang hadir, dan keluar dari Halal Expo Indonesia mempunyai pandangan dan pendapat yang sama akan arti halal. Halal Expo Indonesia juga menyediakan area bermain bagi anak-anak yaitu pada area HEl kids. Satu dari sekian banyak games yang disediakan adalah lomba mewarnai karakter Nussa. Halal Expo Indonesia juga menyelenggarakan lomba Adzan dan Murottal untuk tingkat SD hingga Universitas. Selain itu juga disediakan hadiah umrah dan uang tunai. Halal Expo Indonesia melalui program HEl act juga mengedukasi program mengurangi sampah kepada pengunjung. Mulai dari sedekah sampah, pemilahan jenis sampah dan pengurangan penggunaan plastik akan coba diterapkan. Dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dengan program less waste ini untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia.