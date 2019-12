Kucing adalah hewan yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan kucing peliharaannya.

Bahkan para artispun banyak yang mengikuti jejak Rasulullah mengambil kucing sebagai hewan peliharaan. Salah satunya adalah Irish Bella.

Irish Bella baru saja mengumumkan keputusannya vakum dari dunia hiburan untuk sementara waktu. Namun baru-baru ini ia membagikan potretnya bersama anggota keluarga barunya yakni seekor kucing persia.

Kucing Irish Bella memiliki warna putih polos yang ia beri nama Moeza. Ia mengunggah foto di akun instagram pribadi miliknya pada hari Kamis (5/12/19) dengan caption, “Welcome to the family little Moeza."

Bahkan nama kucing Irish Bella sepertinya terinspirasi dari nama kucing kesayangan Nabi Muhammad, Mueeza.

Unggahan fotonya ini mendapatkan banyak likes dan berbagai komentar. Komentar yang masuk rata-rata adalah sebuah pujian yang menyatakan bahwa mereka berdua tampak sangat cute dan lucu.

Seperti apa ya komentarnya?

“Lucu amat Kak Irish” ujar salah seorang netizen @_raffaalea04. “Sama-sama cute ya. Sehat selalu ya buat keluarga kakak,” ujar @subhans40. "Manis dua-duanya," ujar @muryanatim. Dalam foto tersebut Irish Bella memang terlihat sangat cantik dan menggemaskan saat berpose dengan anak kucing barunya yang juga tampak lucu, siapapun yang melihat foto ini sepertinya akan berniat untuk memelihara kucing. Bagaimana menurutmu?