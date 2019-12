View this post on Instagram

• ‎السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . . @sahabatuasofficial . Belajar Dari Kelapa. Brrukk!!! Jatuh dari tempat yang tinggi. Kulitnya disobek-sobek. Batoknya dipukul keras, terbelah. Isinya dikukur, diparut. Lalu diperas. Barulah keluar santan. Dikutip dari ucapan @aagym ketika bertemu di Bandung. (Photo: UAS belanja sayur di Afra Mall kota Khartoum Sudan)