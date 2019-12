View this post on Instagram

Orang gila itu konon katanya tidak pernah sakit, makan nasi basi perutnya tidak mules, kehujanan tidak pilek, tidur pinggir jalan tidak masuk angin, kenapa? Karena orang gila itu tidak punya banyak beban pikiran. Artinya kalau kamu pengin sehat terus fisiknya jadilah orang......... ( monggo di isi ) Dibuat enjoy aja brooooooh, pas nggak Ngaji dan pas nggak puasa makan sama keluarga @gus_atqi_ning_mecca_ dan teman-teman 😍