Masalah yang kerap dialami banyak ukhti saat musim hujan adalah takut ketika hijab-nya basah dan akhirnya bau apek. Kalau sudah begini, mood akan buruk dan Anda tidak merasa nyaman.

Makanya, beberapa ukhti selalu sedia payung di tasnya saat musim penghujan tiba. Ini upaya antisipasi yang paling mungkin dilakukan. Tapi, setelah melihat video ini, Anda mungkin akan menanggalkan payung dan beralih menggunakan hijab yang satu ini. Ya, sekarang ada hijab anti air yang dibuat khusus untuk ukthi yang tak suka hijabnya basah.

Pembuktian terkait hijab anti air ini tengah viral di media sosial. Akun @aidarazman yang membagikannya dan sekarang sudah disaksikan lebih dari 1,5 juta penonton di Twitter.

So, bagaimana hijab ini berfungsi?

Better than your average hijab.. 🤣 pic.twitter.com/I69vGZ5ksY— aida ♡ (@aidarazman) December 20, 2019