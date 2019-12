View this post on Instagram

• ‎السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . . @sahabatuasofficial . Sidang Promosi Doktor Ustadz Abdul Somad. Hari: Selasa Tanggal: 24 Rabi'ul-Akhir 1441H/24 Desember 2019. Tempat: Ruang Sidang Kantor Lembaga Riset Oumdurman Islamic University. Supervisor: Syaikh Dr Omar al-Ma'ruf Ali Eksternal Examiner: Syaikh Dr Haidar Idrus Ali (Ketua jurusan Hadits di International University of Africa). Internal Examiner: Syaikh Dr Iwadh al-Karim Husain Miraf (Guru Besar Hadits Oumdurman Islamic University) Judul Disertasi: الشيخ محمد هاشم اشعري وجهوده في نشر السنة باندونيسيا Kontribusi Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari Dalam Penyebaran Hadits di Indonesia. Nilai: Mumtaz (Cum Laude) Terimakasih tak terhingga kepada: 1. Drs Rossalis Rusman Adnan, MBA Duta Besar RI di Sudan dan Ibu serta keluarga besar KBRI Khartoum. 2. Dr KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi, Lc., MA yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari. 3. Dr Zul Ikromi dan Budi yang telah mengurus pendaftaran ke Sudan. 4. Ust Zulkifli membantu urusan selama di Sudan 5. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. جزاكم الله احسن الجزاء