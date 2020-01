View this post on Instagram

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari pertama tahun baru. Semoga Anda sekalian sehat wal afiat. Semoga kita memasuki tahun baru 2020 ini dengan semangat memperbaiki diri dalam bimbingan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, hari ini (Rabu, 1/1/2020); setelah subuhan bersama cucu, aku membaca wiridku --baca Qur'an dll-- lalu baca buku (yang kubeli kemarin seharga Rp. 70.000) hingga tamat; baru kemudian pegang HP untuk menyapa dan mendoakan Anda sekalian. 🙏