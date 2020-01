View this post on Instagram

Pelajarannya apa? 1. Tolong lah walau yang kamu tolong tidak bisa membalas, karena Allah lah yang akan membalas 2. Tolonglah walau kamu tidak kenal, karena Allah pasti mengenalmu 3. Tolonglah walaupun dia musuhmu, karena banyak musuh pada akhirnya bisa jadi kawanmu 4. Tolonglah walau beda agama denganmu, karena rosul mu mengajarkan kita seperti itu 5. Tolonglah walau beda partai, ormas dll, karena tidak ada musuh abadi dalam hidup mu... 6. Tambahi sendiri lah.......