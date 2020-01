View this post on Instagram

BIKE for IBADAH Ke Masjid, ke Sekolah, bekerja, dakwah, ke Pasar.. Sudah saatnya menikmati bersepeda. Sehat, gembira, silaturahim, hemat energi, bebas polusi dan jadi amal soleh. Kuncinya niatnya ikhlas dan caranya sesuai dengan yang Alloh suka. Sepakat sahabatku yang baik ? #tauhiid #islam #rahmatanlilalamin #daaruttauhiid #aagym #dakwah #dakwahdigital