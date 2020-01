Saat cuaca hujan banyak yang menghindari warna-warna yang cerah, apalagi warna cerah identik dengan musim panas. Namun, outfit hijab berwarna cerah juga cocok dikenakan saat musim hujan yang pasti bisa membuat cuaca hujan yang terkesan sendu menjadi lebih berwarna.

Seperti warna kuning dan oranye yang bisa kamu kenakan saat musim hujan, biar harimu tak mendung. Nah untuk para hijabers yang bingung untuk mix and match outfit berwarna kuning dan oranye, kamu bisa ikuti inspirasi OOTD hijab dari beberapa selebgram yang bisa kamu ikuti di bawah ini.

1. Blazer kuning mustard dengan rok motif plaid

Tampil cerah dengan gaya outfit ala Tasya Kissty yang satu ini, ia mengenakan outfit serba kuning namun hanya rok dan sepatunya yang berbeda. Ia mengenakan blazer panjang selutut yang dipadukan dengan inner berwarna kuning cerah, tak hanya blazer dan innernya saja namun kerudung yang dikenakan juga berwarna kuning.

(Foto : @tasyakissty/Instagram)

Untuk bagian bawah Tasya mengenakan rok motif plaid. Outfit berlapis ini tentunya cocok banget dikenakan saat cuaca hujan.

2. Sweater kuning dengan flare pants

(Foto : @strngrrr/Instagram)

Pilihan sweater untuk dikenakan saat hujan itu menjadi hal yang tepat, terlebih sweater berwarna cerah sama seperti gaya outfit Intan Khasanah yang satu ini. Oversized sweater berwarna kuning cerah menjadi pilihannya dan untuk celananya Intan mengenakan flare pants berwarna beige yang cocok banget dipadukan dengan sweater kuning. Sebagai pelengkap penampilan jangan lupa kenakan kerudung berwarna hitam dan sneakers putih.

3. Cardigan rajut oranye dan rok plisket





(Foto : @sorayaulfa15/Instagram)

Look kali ini dari Soraya Ulfa, cardigan rajut dengan bahan tebal yang membuat tubuh hangat. Selain itu, warnanya yang cerah cocok banget dikenakan saat cuaca hujan. Kamu bisa memadukannya dengan inner berwarna hitam dan rok plisket berwarna senada dengan inner yang dikenakan. Untuk kerudung kamu bisa kenakan kerudung berwarna gelap. Tak lupa sling bag untuk menunjang penampilan kamu!

4. Outer dan celana kulot oranye

(Foto : @sashfir/Instagram)

Bergaya formal saat hujan tentu saja bisa, seperti outfit yang dikenakan Fira Assagaf ini. Ia mengenakan outfit formal serba oranye yang tentunya memberikan kesan yang cerah saat hari mendung.

Outer oranye dengan aksen lengan puff yang dipadukan dengan inner dan kerudung berwarna hitam, lalu celana kulot berwarna senada dengan outer tersebut. Agar menambah kesan formal kenakan sepatu heels serta hand bag.