NEGARA Mesir sangat identik dengan Piramida Agung Giza yang menjadi piramida tertua dan terbesar yang ada di Nekropolis Giza. Meski demikian, Mesir tidak hanya memiliki piramida yang sarat akan sejarah, negeri ini juga mempunyai beberapa destinasi wisata menarik dan wajib untuk dikunjungi.

Destinasi wisata tersebut tak kalah indahnya dengan berbagai negara yang ada di Eropa. Merangkum dari Touropia, Minggu (26/1/2020), berikut lima destinasi menarik yang ada di Mesir. Yuk disimak.

1. Luxor

Luxor merupakan salah satu tempat terbaik yang patut dikunjungi di Mesir. Kota ini menawarkan banyak hal menarik bagi para pelancong. Mulai dari kuil-kuil kuno Karnak dan Luxor serta makam kerajaan kuni di Valley of the Kings and Queens dengan pemandangan gurun dan sungai yang spektakuler.

2. Kairo

Pusat Kota Mesir yang terletak di dekat mulut Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Ibu kota modern Mesir adalah kota metropolis yang sangat sibuk lengkap dengan sejarah panjang yang amat menarik.

Para pelancong bisa berlayar menyusuri Sungai Nil. Bagi para pecinta sejarah bisa mengunjungi Museum Mesir di Alun-Alun Tahrir Mesir yang terkenal di dunia. Pengunjung dapat melihat dari dekat harta karun Tutankhamun serta mumi dan artefak lainnya dari zaman Mesir kuno.

3. Aswan Aswan adalah kota paling selatan di Mesir. Kota ini adalah kota berukuran sedang yang terletak di utara Danau Nasser. Aswan adalah tempat bagi para pelancong yang ingin berkunjung ke Kuil Philae dan Kabasha serta Kuil Matahari Ramses II di Abu Simbel. Anda juga bisa mengunjungi kuil-kuil lainnya seperti Kom Ombi dan Edfu yang terletak di perbatasan Aswan dan Luxor. 4. Sharm el-Sheikh Sham el-Sheikh adalah pantai yang terkenal di ujung selatan Semenanjung Sinai. Tempat ini populer di kalangan traveler dan para penyelam. Sharm el-Sheikh adalah salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Hotel dan agen perjalanan di Sharm el-sheikh juga menawarkan wisata dengan jip, unta atau sepeda quad.