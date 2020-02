View this post on Instagram

Jumu’a Mubarak! These are the last two verses of the second (and longest) chapter of the Qur’an in the style of the great Egyptian reciter Mohammed Siddiq Al-Menshawi. #jennifergrout #quran #recitation #muslimah #islam #hijab #baqarah #femalereciters #blackandwhite #menshawi #egypt #egyptianstyle #maqam #tajweed #americansinger