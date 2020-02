WAFATNYA Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur KH. Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah, membuat banyak orang merasa kehilangan. Sebagian menyimpan kenangan saat ulama kharismatik tersebut masih hidup.

Salah satu yang merasa kehilangan Gus Sholah adalah Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Rekaman video yang memperlihatkan momen ketika Gus Sholah sedang bermain gitar pun ia unggah ke akun Instagram @yusufmansurnew.

"We love you, Kyai... Love Me Tender. Elvis Presley. 1956," tulis Yusuf Mansur menyertai video tersebut.

Di dalam tayangan video kenangan itu, Gus Sholah terlihat piawai memetik gitar meski usianya=sudah senja. Bukan hanya sekadar bermain gitar, ia juga bernyanyi membawakan lagu lawas dari Elvis Presley.

Sementara itu sejumlah netizen memuji aksi Gus Sholah yang mahir memainkan gitar sambil bernyanyi. “Ini baru kiyai modern .... saluute, seimbang antara dunia dan akhirat,” komentar akun @ leasofyan77.

Subhanallah.. Allahhumma sholli ala sayyidina Muhammad," tulis akun @ bang_bro_motorpaint. Sebelumnya dikabarkan Gus Sholah meninggal meninggal pada Minggu 2 Februari 2020. Ribuan orang pun berduka atas kepergiannya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya warga yang menyambut jenazah di di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, usai diterbangkan dari Jakarta.