View this post on Instagram

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun. . . Mhn doa. Ayah saya wafat pagi ini. Dimakamkan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an, Daarul Qur'an, Kampung Ketapang, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang, ba'da ashar insyaaAlah. . . Mhn doanya. Mhn doanya. Mhn doanya.