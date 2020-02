View this post on Instagram

Alhamdulillah Ya Allah 🙏 Terimakasih atas segalanya ... 17 Februari 2020 MASYALLAH merinding dan sujud syukur kepada Allah SWT bisa berdoa Di Depan Ka'Bah ,Hijr Ismail,Hajar Aswad ,Multazam,makam Nabi Ibrahim ,Rukun Yamani bersama dikasih izin ALLAH di Rumah ALLAH bersama Orang terkasih dan tercinta❤️ Terimakasih untuk semuanya atas ucaoan dan doanya buat kami ... Semoga Doa kita semua di Kabulkan Allah SWT 🙏❤️😇 Selamat UlangTahun Istriku Selamat UlangTahun Suamiku Semoga kita menjadi lebih baik dalam segala hal dan selalu dilindungin Allah SWT Amiinnnnnnn aminnnnn YRA