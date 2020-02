Event bergengsi seperti Muslim Fashion Festival 2020 (Muffest) yang berlangsung pada 20-23 Februari 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan membuat para muslimah berburu fesyen kekinian.

Tentunya untuk hadir di Muffest 2020, para hijabers tak mau berpenampilan asal-asalan. Pasti mau tampil dengan gaya hijab yang cantik dan stylish. Oleh karena itu jangan lewatkan tips gaya hijab kali ini ya!

"Biasanya kalau hijabers lebih senang dengan warna-warna kalem, dan pemilihan hijabnya pun yang simpel," kata owner Lozy Hijab, Abdesni Hirda saat ditemui di Muslim Fashion Festival 2020 (Muffest), Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (20/2/2020).

Berikut ini beberapa tips gaya hijab bagi kamu yang ingin pergi ke event fashion seperti Muffest 2020 atau event fashion lainnya.

1. Model simpel

Berkunjung ke suatu event seperti Muffest 2020 biasanya akan menguras tenaga yang lebih. Sebab kamu akan mengunjungi satu persatu tenant yang menjual berbagai macam fesyen muslim, terutama bagi yang ingin mencari pakaian yang diinginkan.

Untuk itu pilih pakaian dengan gaya simpel, seperti celana kulot, rok cukup lebar (seperti plisket), baju yang menyerap keringat dan tidak tebal.

2. Hijab yang mudah diatur

Selanjutnya, pilih jenis dan model hijab yang mudah diatur. Misalnya mengenakai hijab segi empat berbahan voal atau corn skin, tidak banyak menggunakan aksesoris karena akan merepotkanmu ketika situasi sedang ramai. Selain itu, pilih inner atau ciput yang dapat membantu hijabmu tetap rapi dan tidak berantakan.

3. Make up flawless

Make up juga perlu diperhatikan ketika mengunjungi salah satu event. Cobalah menggunakan riasan yang tidak terlalu mencolok atau menor. Coba pakai make up dengan warna-warna soft, seperti lipstik dan blush on pink dan peach. Serta gunakan make up jangan terlalu tebal, tampil menggunakan riasan flawless akan lebih menarik penampilanmu.