HUJAN deras kembali mengakibatkan Jakarta dilanda bencana, yaitu banjir kemarin. Meski akhirnya surut, beberapa ruas jalan masih terpantau terendam, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, dan ruas jalan di depan KBN Cakung.

Untuk mengantisipasi banjir yang mungkin saja bakal terjadi, setiap warga tentu mengamankan barang-barang ketika hujan deras. Kemudian agar ikhtiar sempurna, warga yang beragama Islam dianjurkan untuk berdoa.

Dai kondang Ustadz Azhari Nasution mengatakan, ada doa untuk umat Islam supaya selamat atau terhindar dari segala musibah seperti banjir. "Doa ini agar selamat dari musibah (seperti banjir), " ujarnya saat dihubungi Okezone.

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى اْلاَرِضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Bismillahilladzi laa yadhurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa la fis samaa’i wahuwas sami’ul alim.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit. Dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui".

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin menuturkan, musibah yang terjadi kepada umat Islam adalah salah satu ujian untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Semua yang ada di muka bumi ini sudah di-setting oleh Allah. Jadi sebaiknya selalu memperbanyal istighfar dan berdoa," ucapnya.

Adapun contoh lain dari doa agar terhindar dari musibah, yakni:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ

التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allâhumma innî a‘ûdzubika minal hadmi wa a‘ûdzubika minat taraddî wa a‘ûdzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a‘ûdzubika an yatakhabbathanîsy syaithânu ‘indal maut wa ‘aûdzubika an amûta fî sabîlika mudbiran wa a‘ûdzubika an amûta ladîghan

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat."(HR Abu Daud).